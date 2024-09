Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de septiembre de 2024

LEO

Se espera la llegada de una buena noticia en el terreno laboral pero también una decepción de una amistad, te vas a enterar que te está jugando chueco. Pon en claro esa situación. No te dejes influenciar por amistades, recuerda que eres un ser único y no tienes por qué seguir el camino o tomar las mismas actitudes que toman personas que puedes llegar admirar. No te preocupes si no tienes pareja, recuerda que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que solo sirve para agobiarte y llenarte tu vida de mortificaciones innecesarias. Ya ponte las pilas y déjate de perder el tiempo que la vida es muy corta como para estar esperando cuestiones que no llegarán. Debes aprender a soltar y dejar ir y no buscar la manera de retener a nadie en tu vida, a la fuerza ni los zapatos entran. Pon más atención a lo que se presenta a tu alrededor pues podrías darte cuenta de cómo ciertas personas han estado jugando con tus sentimientos y amistades se han burlado de ti y tu situación. No seas tan exigente en el amor, recuerda que este nace de cosas tan simples. Posibilidades de salir de jarra con amistades o de visita de familiares. Cada que te empeñes en cambiar a una persona podrías resultar cambiado tú, así que aprende aceptarlas como son

VIRGO



Viene friego mil de oportunidades en muchas cuestiones de tu vida sin embargo debes de tener los ojos bien abiertos pues personas se acercarán a ti para obtener algo de provecho. Vienen cambios en tu vida que quizás sean los mejores pues aprenderás a valorarte mucho más y darte cuenta de que no cualquiera merece estar en tu vida. Debes aprender a devolver lo que recibes, cuida mucho la parte del corazón porque sueles ser muy entregado o entregada y por eso es por lo que al final terminas sufriendo, la persona que esté a tu lado deberá de amarte más de lo que tú puedes amar o de lo contrario corres el riesgo de ser tu quien termine sufriendo. No te permitas cometer los mismos errores que ya cometiste, debes aprender a ser más persuasivo y no caer en situaciones que te hagan caer en depresiones. No permitas que la monotonía dañe tu relación en caso de tener pareja, algunas veces caes en provocaciones muy fácilmente pero esas te dañan mucho. Ten cuidado con lo que comes pues viene una infección estomacal o gastritis en estos días. Aguas con tus proyectos y planes contarlos puede salarlos por las malas energías y envidias de otras personas.

LIBRA



Es momento de iniciar una nueva vida la cual esté rodeada de proyectos nuevos, amistades fieles y personas que estén contigo en tus peores momentos. Mucho cuidado en quien confías pues podrían utilizar tus secretos para perjudicarte en un futuro. Aprende de cada error que cometes, no te culpes por errores del pasado ni te mortifiques por tu futuro que ese es incierto, vive cada día como si fuera el último y aléjate de personas traicioneras que solo te han dañado. Una amistad se casará o se comprometerá en próximas fechas. Posibilidades de un viaje o salida de tu ciudad. No descuides a tu familia recuerda que es lo más preciado que tienes. Es momento de ser más positivo, no temas a cambios ni a nuevas oportunidades, cada que te lo propongas lograrás cumplir tus metas solo es cuestión que no bajes la guardia ni te dejes manipular ni influenciar por personas que desconocen lo que tú sabes a la perfección. Cuida mucho la parte económica pues has gastado en puras tonterías que ni ocupas ni necesitas. Te vienen cambios en tus estados de ánimo e insomnio, días estarás muy feliz y otros días ni quien te aguante. Ponte las pilas en esa persona que te anda moviendo el tapete pues hay muchas posibilidades de que se pueda concretar algo bueno.

ESCORPION



Es posible que te sientas triste al ver que muchas de las cosas no salen como tú quieras, a la fregada la melancolía, debes poner los pies en la tierra y si algo no se da ir por lo que sigue en lugar de perder el tiempo deprimiéndote. Si tienes una relación ten cuidado con la manera en que le hablas a tu pareja pues podrías ofender o cometer errores. Cambios perros en tu vida pues dejarás atrás esa ingenuidad que una vez te hizo cometer errores, ya no creas en promesas sino en hechos, la gente es muy perra y suele aprovecharse de personas ingenuas. No cambies por complacer, cambia para sentirte mejor tú como persona. Quizás te enfrentes a una situación complicada en estos días, pero sabrás resolverla favorablemente. Ten mucho cuidado como distribuyes tu tiempo pues podrías no cumplir con tus compromisos. No te permitas fracasar, es momento de mostrarte a ti mismo hasta donde puedes llegar, algunas veces actúas bajo tus impulsos y dejas mucho que desear, ten presente que las personas que no logran sus objetivos te pondrán obstáculos para que no logres tus metas, aprende a quitarlas de tu camino e ir de la mano de quienes te motivan a conseguir tus sueños.

ARIES

Podrías sufrir de molestias en garganta dolores de piernas y pies, bájale a la sal, harinas y refrescos porque mucha de tu alimentación tiene que ver con tus dolencias. Es momento que empieces a visualizar tu futuro y darte cuenta de que es lo que estás haciendo para lograr tus metas y objetivos. Es posible que en el amor no veas claro pues batallarás para concretar una relación sin embargo en cuanto llegue esa persona tu sexto sentido te avisará. Vienen cambios en situaciones familiares, no confíes mucho en quien un día te habla y el otro te voltea la geta, la gente es muy perra y siempre buscará la manera de perjudicarte. Posibles movimientos en trabajo o en cuestiones que tienen que ver con compra o venta. Siempre fuerte y optimista pero cuando te caes en depresiones es bien difícil que salgas de eso, no te permitas fracasar, pon el esfuerzo necesario para conseguir tus metas. Algunas veces caes en provocaciones y eso te friega mucho pues no sabes quedarte con la boca callada. Algunas veces eres víctima de tus propias palabras, pues eso que juras no cometer o que te avergüenza de las demás personas sueles cometerlo, debes saber hacia dónde te diriges, no te permitas caer por nada ni nadie.

TAURO

Eres bien tonto porque te pueden engañar una y otra vez y ahí sigues, pero no se debe tanto a tu pend3jez porque sabes que estás haciendo mal, eso se debe a tu enorme corazón que puede perdonar muchos errores cuando ama de verdad. Recuerda que el culpable a veces no es la persona que le habla bonito a tu pareja, sino tu pareja que lo permite. Recuerda que el amor se construye con la persona que eliges no llega ya elaborado, si lo buscas así perderás tu tiempo. Algunas veces te conviertes en el demonio salido del 5to infierno cuando despiertan tus celos y te vale mauser si se arma una tercera guerra mundial pues te enchilas fácilmente. Aprende a confiar en lo que eres y tienes y no le des importancia a cuestiones de las cuales no tienes la certeza que así sea. Cambios en tu forma de pensar pues comenzarás a ver el amor como una decisión y no como algo que llega por arte de magia. Es momento que creas más en tu poder, date cuenta de que nadie es indispensable para ti y que mereces algo de tiempo completo que te busque y procure y no alguien que solo te dedique migajas de atención. Muchos de tus proyectos se concretarán eres de las personas que cumplen lo que prometen. Tu mayor defecto la bipolaridad días eres el ser más feliz sobre la tierra y en otros sientes que el mundo te come. Posibilidades de romance con persona de tierras lejanas. Aguas con infecciones o dolores de cabeza, no te estreses ni pienses tantas chingaderas, vive y disfruta tu día como si fuera el último.

GÉMINIS

Es momento de darle vuelta a la hoja y recibir lo que la vida te ofrece, no pierdas tu tiempo en cuestiones que no te hacen sentir bien o no te dejan nada de provecho. Cuidado con la imagen que das pues podrías decepcionar a varias personas importantes para ti. La vida te dará una lección la cual te hará entrar en razón, es posible que sientas tristeza en estos días al estar alejado de personas que son importantes para ti, ten cuidado la manera en que actúas pues por la culpa de miedos de tu pasado podrías perder una gran posibilidad de ser feliz con la persona correcta. El poder de la luna te va a beneficiar estos días, muchas cuestiones que creías perdidas tendrán solución, ya no temas a lograr tus metas u objetivos, este día se presta para que confieses lo que sientes a las personas que amas pues podrías lograr mover muchos sentimientos de las personas que jamás imaginaste. Ten cuidado con personas que viven a tu al rededor te tienen mucha envidia y esa energía afecta un chorro tus proyectos. Aguas con confiar en personas que apenas llegan a tu vida a veces eres muy confiado o confiada y por eso terminan dañandote la existencia. Una persona que anteriormente te quiso mucho y sin embargo te dejo y se fue podría regresar a tu vida y buscarte mucho. Un dinerito extra en esta semana se presentará. Ten cuidado con infecciones o cambios de humor pues estarán muy propensos. Amor a distancia se fortalece.

CÁNCER

Ten presente que no todo lo que brilla es oro y puedes cometer errores apostando por algo que no te dejará nada. Es momento de ponerte las pilas en tus proyectos pues estas en una etapa muy perra en que todo lo que emprendas te dejará buenas ganancias. Cuida mucho tu forma de pensar y de juzgar a las personas pues podrías cometer errores y dañar a las personas que son importantes para ti. Eres muy persuasivo y sueles darte cuenta a la brevedad cuando alguien no es sincero o no te conviene en tu vida, aprovecha eso para mandar al chorizo a esas personas que en cierto grado te afectan o friegan tu entorno. Siempre queriendo imponer tu voluntad a costa de todo y por esa razón algunas veces terminas bien bufado o bufada, aprende a respetar las decisiones de las otras personas. No caigas en depresiones absurdas ni cuestiones que tengan que ver con tristezas o melancolías, no pierdas más tu tiempo y ponle un ultimátum a esa persona si realmente te quiere te lo demostrará con sus acciones. Ten cuidado con amistades que conocerás o ya conociste en estos días pues podrían meterte en un problema y dejarte en mal con personas que son realmente importantes para ti.

PISCIS

Una persona que fue importante en tu vida comenzará a alejarse, quizás ha llegado momento de dejarla ir, pues al final no lograron concretar nada por tu terquedad y miedo a volver amar. Déjate de cosas e invierte en tu producción personal, algunas veces te quejas porque no pescas ni un resfriado, pero no haces ni mauser por procurarte y verte bien. Es momento que cambies tu manera de pensar lo que fue ya paso ponte as pilas y ve por lo que quieres, recuerda que de amor nadie se muere y que tienes los huevos y ovarios bien puestos para lograr tus metas. No dejes pasar el amor de tu vida por estar haciendo cosas que al final se las llevará el aire, ten cuidado con rebajar de más o dedicar tu tiempo a cosas que pueden afectar tu salud y estado de ánimo. A medida que trates de ser mejor persona lo lograrás sin duda alguna, no te preocupes si algo no sale como quieres tendrás mejores oportunidades. No descuides a una amistad pues estas a muy poco de perderla. Recibirás un mensaje especial de una persona que te interesa mucho. Tu familia será tu talón de Aquiles, tu máxima debilidad pues son el motivo de tu felicidad sin embargo te has olvidado de ti pues has atendido cuestiones de medio mundo menos las tuyas.

ACUARIO

En caso de no tener una relación es momento de darle vuelo a la caricia, que te vaga madres el qué dirán aprovecha tu vida y tu tiempo y que nadie detenga tu felicidad eso si siempre conscientemente y cuidándote en todo momento. Aprende a no creer en promesas de las personas sino en hechos. No te sientas mal y ten presente que la vida pone todo en el camino que deben de seguir. Cambia tu manera de pensar y se más positivo con la vida, no te reproches errores ni te culpes de cosas y responsabilidades que no son tuyas. El amor no llega solo, tienes que escoger con quien crearlo y alimentarlo. Ten cuidado con tu negatividad pues podrías alejar personas inconscientemente. Algunas veces te sientes triste porque las cosas no son como antes, el tiempo no se detiene y se ha llevado a su paso a personas muy importantes para ti que si bien aún viven en este mundo no puedes tenerlas a tu lado como quisieras. Si te han estado engañando y poniendo el cuerno en caso de tener una relación lo vas a descubrir poco a poco, no necesitas hacer una tormenta en un vaso de agua y poner en alerta a la otra persona pues el tiempo dirá si tus dudas fueron o no ciertas, relájate y disfruta y aprovecha lo que vives. Ten mucho cuidado con enfermedades respiratorias las cuales estarán a la orden del día en próximas fechas.

CAPRICORNIO

En la medida que des recibirás, así que no exijas a tu pareja más de lo que puedes ofrecerle. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver como compra o venta porque podrías ser víctima de una estafa o algún objeto no funcionar bien del todo sobre todo eléctrico. Ya déjate de fregaderas y no te quejes tanto de cómo te va, ponte las pilas en conseguir lo que quieres y verás como lo conseguirás. No te metas en relaciones prohibidas pues saldrás bien lastimado o lastimada recuerda que ya no estas para esas fregaderas, quien te quiera será de tiempo completo y no en partes. Si tienes una relación no arruines los bellos momentos por reproches fuera de lugar que no los van a llevar a ningún lado, que tu objetivo y el de tu pareja estén dirigidos a mejorar cada día su relación y regresar a lo que eran cuando se conocieron. Posibilidades de recibir visitas inesperadas en estos días. No te empeñes en cambiar la manera de pensar de las personas, empéñate en tratar de comprender y entender el por qué actúan de esa manera, recuerda que ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tú. No te dejes llevar por tu enojo en caso de que veas una mala actitud por parte de tu familia, respira hondo y ten calma, a veces es mejor quedarse cayado para evitar problemas y conflictos.

SAGITARIO

Hay muchos movimientos en la parte sentimental porque a pesar de que niegas el querer tener pareja en algunas horas del día sientes la necesidad de amar y ser amado, recuerda que la decisión de ser feliz está en ti, tienes posibilidades de concretar una relación sin embargo te has vuelto muy exigente y te cuesta trabajo confiar en las personas. Cuida mucho tu parte emocional o podrías regresar a cuestiones del pasado que tanto daño te hicieron. Ten presente que lo que eres ahora es el reflejo de tus equivocaciones y de las lecciones aprendidas. Algunas veces es mejor ser perris y media para evitar que te sigan haciendo daño. Cuida más tu forma de relacionarte con tus amistades pues algunas veces te notan algo distraído o distraída. Ya no te juzgues tanto tu vida ni seas tan duro contigo, recuerda que no eres el culpable de lo sucedido, antes de ayudar a los demás trata de ayudarte a ti. En el amor hay friegos de posibilidades de conocer a una persona del signo de Capricornio, Tauro o Géminis, ponte las pilas pues podría ser una relación muy duradera. Podría surgir una reconciliación con una persona de tu pasado con quien hubo conflictos y terminaron mal, es momento de perdonar errores si esa persona ya salió de tu vida y corazón next si por el contrario sigue moviendo tus sentimientos considera esa posibilidad.