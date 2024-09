“Memo” Ochoa manda un mensaje al “Vasco” Aguirre: “Quiero estar en el próximo Mundial”

Guillermo “Memo” Ochoa habló este martes por primera vez como nuevo jugador del AVS Futebol SAD de Portugal y el experimentado guardameta no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje al seleccionador mexicano, Javier Aguirre, para hacerle saber que desea volver con El Tri.

A pesar de haber sido dejado de lado tanto por Jaime Lozano para la pasada Copa América 2024 y más recientemente por el “Vasco” Aguirre para la doble fecha de partidos amistosos con el combinado azteca, “Memo” Ochoa tiene bastante claro a dónde apuntar: la Copa del Mundo 2026.

Con ese objetivo en mente el guardameta de 39 años recientemente llegó a un acuerdo con el cuadro portugués para mantenerse vigente, al menos por una temporada más, en el fútbol europeo con lo que pueda seguir siendo tomado en cuenta para el combinado nacional.

View this post on Instagram A post shared by AFS (@afs_viladasaves) Así fue el primer día del guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa con su nuevo equipo, AVS Futebol SAD de la primera división del fútbol de Portugal.

“Escuché muchas cosas buenas sobre Portugal y mi motivación es seguir explorando nuevos horizontes, con el objetivo de estar en el próximo Mundial”, expresó en rueda de prensa este martes Guillermo “Memo” Ochoa que para la próxima Copa del Mundo tendrá 41 años.

A pesar del factor de la edad, lo que le juega en contra a Ochoa tomando en cuenta la intensa competitividad que hay actualmente en el arco mexicano donde destaca Alex Padilla (de apenas 20 años), el cancerbero considera que todavía puede sumarle al nuevo proyecto en El Tri.

“Creo que, incluso a mi edad, todavía puedo aportar mucho al equipo, tanto a nivel físico como mentalmente”, expresó el jugador que también reveló que se incorporara a su nuevo equipo con la firme intención de “ayudar a que Aves crezca”.

Guillermo Ochoa no fue convocado por Javier Aguirre debido a su falta de equipo en lo que sería una de las grandes ausencias de la primera lista del nuevo técnico nacional. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

El guardameta reveló también que terminó llegando al fútbol de Portugal luego de varios acercamientos que tuvo durante estos últimos meses luego de que se confirmara su salida del Salernitana italiano tras el descenso que vivió el equipo durante la pasada campaña.

“Este verano me quedé sin club y tuve opciones en otros países, pero algunas se complicaron o no me ofrecieron lo que buscaba. Aquí encontré la motivación adecuada y siento que puedo seguir desarrollando mi carrera”, explicó el por qué de su llegada al AVS Futebol SAD.

“Creo que puedo dar un ejemplo de trabajo y dedicación diaria. Mis compañeros son jóvenes y siento que necesito calmarlos porque durante la temporada habrá momentos difíciles. No siempre serán victorias, a veces pasamos por derrotas, pero lo importante es seguir y sé que puedo hacerlo”, apuntó.

El mexicano cerró destacando el buen recibimiento que tuvo de parte de su nuevo equipo: “La integración fue muy fácil. El grupo es amigable, trabajador y entrenar juntos en la montaña ayudó a crear una buena cohesión. Estoy entusiasmado con este proyecto y con lo que podemos lograr”.

