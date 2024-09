Campaña de Harris dijo que ella “dominó el escenario en cada tema”

El desempeño de Kamala Harris en el debate presidencial con Donald Trump demostró que ella “dominó el escenario en cada tema”, dijo Jen O’Malley Dillon, directora de la campaña electoral de Harris y Walz.

O´Malley dijo en una declaración: “Esta noche, la vicepresidenta Harris lideró el escenario en cada uno de los temas que son importantes para el pueblo estadounidense. Los estadounidenses vieron exactamente qué tipo de presidenta será Kamala Harris: una que ofrece un nuevo camino a seguir para el país, que será una presidenta para todos los estadounidenses y que pasará página de una vez por todas a la oscuridad y la división de Donald Trump. Y recordó al pueblo estadounidense que ella es la única candidata en esta carrera lista para servir como nuestra próxima Comandante en Jefe”.

Según O’Malley: “Donald Trump fue totalmente incoherente. Estaba enojado y nervioso, y todo comenzó cuando la vicepresidenta Harris lo hizo responsable de su historial al revocar el fallo Roe vs Wade y perjudicar a las mujeres de todo el país. Trump se negó a decir que vetaría una prohibición nacional del aborto”.

La directora de la campaña electoral de Harris y Walz dijo, refiriéndose a Donald Trump, “Volvió a decir que no se arrepentía de lo del 6 de enero. Y en caso de que no lo hayas notado, a través de las innumerables mentiras que soltó en el escenario esta noche, Trump no ofreció ningún plan para las necesidades diarias de los estadounidenses, diciendo que solo tenía “conceptos” de un plan. Eso se debe a que el único plan real que tiene Trump es el Proyecto 2025, que aumentaría los costos para la clase media y haría retroceder a Estados Unidos”.

Y afirmó: “Bajo las luces brillantes, el pueblo estadounidense pudo ver la elección que enfrentará este otoño en las urnas: entre avanzar con Kamala Harris o retroceder con Trump. Eso es lo que vieron esta noche y lo que deberían ver en un segundo debate en octubre. La vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Donald Trump?”

Sigue leyendo:

• Kamala Harris se impone en un feroz debate presidencial y puso a Donald Trump a la defensiva

• Debate presidencial en vivo entre Kamala Harris y Donald Trump: minuto a minuto

• “Calma y no caos”: Taylor Swift votará por Kamala Harris