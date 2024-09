“Calma y no caos”: Taylor Swift votará por Kamala Harris

La mayor estrella mundial de la música ha anunciado su preferencia para la elección presidencial de Estados Unidos de este otoño. Taylor Swift dijo la noche del martes que votará por la candidata demócrata Kamala Harris. El anuncio vino en un comunicado justo al finalizar el debate presidencial.

“Yo estaré emitiendo mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en la Elección Presidencial de 2024”, dijo Swift en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “Voy a votar por @kamalaharris porque ella pelea por los derechos y causas que yo pienso requieren de una guerrera para su logro. Pienso que ella es una líder firme y talentosa y creo que podemos conseguir mucho más en este país si somos liderados por la calma y no el caos”.

Taylor Swift explicó que decidió anunciar su preferencia luego de enterarse de la reciente publicación falsa creada por inteligencia artificial en la que ella supuestamente apoyaba a Donald Trump.

“Eso realmente conjuró mis temores acerca de la AI (inteligencia artificial), y los peligros de esparcir la desinformación. Me llevó a la conclusion de que necesitaba ser muy transparente acerca de mis verdaderos planes para esta elección como votante. La manera más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad“, se lee en el comunicado.

Taylor Swift aplaude elección de Tim Walz como compañero de Harris

La cantante de 34 años de edad comenzó su mensaje pidiendo a los votantes que se aseguren de ver y leer todo lo que los candidatos proponen para el país. Luego entró en detalles sobre su decision de votar por Harris.

“Me quedé muy conmovida e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado en defensa de los derechos LGBTQ+, IVF (fertilización in vitro), y el derecho de la mujer acerca de su propio cuerpo por décadas”, indicó Swift.

Walz, gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente, elogió “el coraje” de la artista por anunciar su preferencia justo tras el crucial debate.

Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia, señala a Donald Trump durante el acalorado debate que tuvo lugar en Philadelphia. Crédito: Alex Brandon | AP

“Yo he hecho mi investigación y he tomado mi decisión. Tú investigación es solo tuya y solo tú puedes hacer tu elección. También quiero decir, especialmente a quienes serán votantes por primera vez: ¡recuerden que para votar, primero tienen que resgistrarse! Además, he descubierto que es mucho más fácil votar de manera antcipada”.

“Childless Cat Lady”: Swift se mofa de la fórmula republicana

Swift concluyó su mensaje mofándose al firmar con la frase “Childless Cat Lady” (señora con gatos y sin hijos) en referencia a la descripción que hace algunos meses hizo J.D. Vance, el candidato de Trump para vicepresidente, acerca de las mujeres que no tienen hijos.

El republicano había insultado al público al comentar que los adultos sin hijos no deberían tener el mismo derecho a votar que quienes sí tienen.

El “post” de Swift en Instagram rebasó los 3 millones de “likes” en apenas su primera hora desde su publicación. Con este anuncio de una de las personas más populares del país y del mundo, Kamala Harris recibe un indudable impulso en una noche en la que la vicepresidenta y candidata presidencial ofreció una sólida actuación al debatir con Trump.

Noticia en desarrollo.