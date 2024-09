Nuevo Amanecer Mujer Integral pide apoyo para seguir ayudando a las latinas en el Este de LA

Cuando la hermana Trinidad López, fundadora de la organización sin fines de lucro el Nuevo Amanecer Mujer Integral, regresó de un viaje al local de la organización en el Este de Los Ángeles las voluntarias la sorprendieron con un piso nuevo que les hacía falta.

Antes del nuevo piso de madera, el suelo hecho de concreto viejo era irregular y hace poco tiempo una señora se torció el tobillo durante una clase de bailoterapia.

Las mujeres, en su mayoría latinas, reciben talleres, ayuda psicológica y muchos más recursos. Crédito: CortesÍa

“Cuando llegué y vi el suelo puesto, se me cayeron las lágrimas”, dijo López. “Dije estas mujeres, cómo han trabajo”.

Hace 14 años, la hermana Trinidad López invitó a alrededor de 15 mujeres a su comedor y sala con la meta de poder ayudarlas en el camino de su crecimiento personal.

Antes de formar la organización, López trabajó por años ayudando en la formación de familias a través de la iglesia en distintas parroquias.

“Cuando yo me retiré de todo eso, entonces pensé dónde hay un vacío, donde yo puedo hacer algo por los demás y encontré que la mujer era definitivamente algo muy importante”, dijo López. “Salvando a la mujer salvamos el matrimonio, salvamos la familia y salvamos la comunidad”.

Hoy en día la organización cuenta con casi 80 mujeres que son parte de la organización que tiene como objetivo empoderar a las mujeres, prevenir la violencia, el abuso, la depresión y la pobreza familiar con el deseo de empoderarse.

“No es una organización que atienda solamente cuando hay violencia doméstica o cuando hay situaciones de crisis profundas, sino que es más un programa preventivo”, explicó López.

Aunque las voluntarias finalmente pudieron poner el piso que tanto se necesitaba, quedaron con una deuda y lanzaron una campaña para recolectar fondos.

La Hermana Trinidad López posa para un retrato en el edificio del Nuevo Amanecer Mujer Integral en la comunidad del Este de LA.

“Debemos más de $5,000 dólares y creo que con el apoyo de cada ser humano de verdad nos vamos a ayudar todas porque somos mujeres del Este de Los Ángeles bien unidas”, dijo Carmen Ramos que se unió a la organización hace 4 años.

Ramos dice que los 4 años se han sentido como 15 años debido a la conexión y confianza que tiene con las demás mujeres.

Ella agregó que la organización le ha dado la confianza para poder decir no a cosas y ahora puede descubrir quién es realmente lo que refleja un gran cambio en su vida y la vida de su hijo.

“Ayer me encontré una amiga que tenía cuatro años que no la miraba y me dijo qué estás haciendo porque te miras tan diferente, te miras con tanta alegría con tanto poder y le hablé del nuevo amanecer”, dijo Ramos. “Me dijo que probablemente venga mañana al programa porque ella quiere empoderarse, quiere seguir adelante, quiere luchar y sé que lo va a lograr”.

El Nuevo Amanecer Mujer Integral ofrece varios talleres, servicios y recursos como: terapia en grupo, bailoterapia, consejería espiritual, club de lectura, taller de meditación, taller de liderazgo, bienestar emocional para adultos mayores y más, totalmente gratuito.

Adicionalmente la organización cuenta con 7 grupos en diferentes partes de la comunidad del Este de Los Ángeles donde se reúnen para hablar de lo que les afecta durante tiempos de crisis, compartir sus preocupaciones y problemas.

En cada grupo las mujeres también pueden ver un crecimiento personal y un mayor sentido de autoestima debido al apoyo que se ofrece con técnicas de escucha, comunicación y amistad sincera que reciben de las demás mujeres.

Alejandra Servín nunca había escuchado de un centro como el que Nuevo Amanecer que buscaba apoyar a las mujeres, pero ella fue parte del grupo de 15 que estaba en la casa de López.

López y Servín se conocieron a través de la iglesia en el 2008 cuando López le pidió que le ayudara con el anuncio de su grupo.

“Cuando ella me dijo que era para ayudar a las mujeres que están en depresión, tienen ansiedad, que muchas veces sufren de violencia doméstica y no dicen ni hacen nada, eso me gustó”, explicó Servín. “Yo soy feminista y le dije claro que sí vamos a ver qué puedo hacer.

Servín dice que para muchas mujeres es difícil tratar de tener su propia voz en un matrimonio debido a la violencia que sufren, que no siempre es violencia física.

“Muchas mujeres sufren violencia y no saben que están sufriendo violencia”, explicó Servín.

“Tú eres un ser humano independiente entonces tu esposo no tiene por qué decirte que no salgas o no tengas amigas”.

Servín agregó que la organización también puede referir a mujeres que necesitan ayuda psicológica a un centro donde pueden recibir la ayuda que necesitan y también les enseñan los derechos que las mujeres tienen.

Aunque por un tiempo Servín tuvo que dejar de ayudar como voluntaria debido a razones familiares, regresó a principios del 2023 después de 12 años y dice que sigue aprendiendo de López y las demás mujeres.

“Aquí te educamos en una manera, a que tú salgas adelante, a que te motives en la vida, que digas yo quiero regresar a la escuela o quiero que mis hijos vayan a la universidad, o simplemente ser una mejor mujer sin hablar de escuela, simplemente mejor persona en la vida”, dijo Servín.

Si le gustaría apoyar a el Nuevo Amanecer Mujer Integral, actualmente tienen una campaña de GoFundMe para ayudar con el costo del nuevo piso: https://www.gofundme.com/f/donate-for-better-flooring-at-nuevo-amanecer?qid=2d45e50e50fa7856c5dd08a882ceef69