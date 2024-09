Oficial: Camarón Zepeda peleará con Tevin Farmer en noviembre

William ‘Camarón’ Zepeda volverá al ring para enfrentar Tevin Farmer el 16 de noviembre en la cartelera “Latino Night” que se realizará en el Riad, Arabia Saudita, luego de caerse el enfrentamiento con el campeón Shakur Stevenson.

El peleador mexicano quería pelear a continuación por alguno de los cinturones de las 135 libras y casi cierra un acuerdo con Stevenson, pero un desacuerdo en la fecha marcó el fin de las negociaciones y el estadounidense decidió elegir a Joe Cordina.

Camarón Zepeda pidió el cambio porque hace unos días nació su hijo y quería acompañar a su esposa. Tras la caída el combate, su nombre sonó como potencial oponente de George Kambosos y de Tevin Farmer.

Tevin Farmer es el próximo oponente del Camarón Zepeda en Arabia Saudita. Crédito: Michael Dwyer | AP

Al final Tramer fue el elegido y ahora la pelea conforma la cartelera estelar de “Latino Nigth”, el primer evento de la asociación de Turki Alalshikh y Óscar de la Hoya. Si consigue la victoria sobre el excampeón de peso superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el mexicano podría conseguir por fin el chance por el título.

“Laitno Night” estará encabezada por la pelea unificatoria de peso crucero entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Chris Billam-Smith. La tarjeta también contará con estos tres combates: Jose Ramírez vs. Arnold Barboza, Óscar Collazo vs. Edwin Hernández, y Óscar Duarte vs. Kenneth Sims Jr.

El Camarón Zepeda viene de una actuación dominante frente a Giovanni Cabrera a quien noqueó al 1:58 del tercer asalto. El mexicano atacó al estadounidense con un gancho al hígado que lo mandó a la lona y no pudo levantarse tras la cuenta de 10 del réferi.

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 31 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Tevin Farmer, de 34 años, viene de perder su última pelea ante Raymond Muratalla por decisión unánime en julio. El boxeaor estadounidense posee récord de 33 triunfos (3 de ellos por la vía rápida) y 6 reveses.

Sigue leyendo:

· CMB ordena pelea entre Shakur Stevenson y Camarón Zepeda

· Juan Manuel Márquez asegura que Camarón Zepeda puede hacerle daño a Stevenson

· William ‘Camarón’ Zepeda y Golden Boy Promotions anuncian extensión de contrato