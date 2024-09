Periodista defiende a Cristiano Ronaldo del técnico Ten Hag por su último tiempo en Manchester United

Una vez más la historia y el último tiempo de Cristiano Ronaldo como jugador de los Red Devils (diablos rojos) de Manchester United, se encuentra en la opinión pública y sobre la mesa, y es evidente que tanto aficionados, medios de comunicación y periodistas no han perdido la oportunidad de hablar sobre ello. Es allí donde entra en juego el polémico periodista inglés, Piers Morgan, quien envió fuertes críticas y señalamientos hacia el actual director técnico del Manchester United, Erik Ten Hag.

Recientemente Ronaldo pudo marcar su gol número 901 en su carrera profesional, mismo que fue viniendo desde el banquillo en partido donde Portugal derrotó con marcador de 2 goles por 1 a Escocia en duelo de la Liga de Naciones (Nations League). Para Morgan, el nivel que presenta actualmente Ronaldo, su experiencia y todo lo que puede aportar es algo que pudo haber sido bien valorado en Manchester United, mucho más actualmente con una plantilla plagada de jugadores jóvenes y con mucho potencial y en medio de una entrevista con TalkSPORT, el periodista no titubeó en lo absoluto en criticar y calificar a Ten Hag de ser “un completo idiota” por dar paso a la salida de CR7.

“El teniente Hag es un completo idiota. Lo siento, pero lo es. Ha sido un idiota desde que llegó al United. Es todo lo que Cristiano Ronaldo me dijo que era en esa entrevista, que lo llevó a dejar el United”, afirmó Morgan.

También expresó mostrándose bastante asombrado que no podía llegar a comprender en lo absoluto la poca capacidad del entrenador neerlandés para aprovechar la experiencia y habilidad de los mejores jugadores.

Jugadores desperdiciados

“¿Sabes cuál es el problema de Ten Hag? Es como ese pequeño maestro mandón que tienes en la escuela, que no sabe cómo lidiar con el talento académico supremo. Mira a los futbolistas con los que no pudo lidiar, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford… Todas sus estrellas. Puede lidiar con los ‘más pequeños’, con los muchachos que trae del Ajax y que nunca han estado en un club de talla mundial, pero no con grandes futbolistas”, añadió el periodista.

Una misión muy cuesta arriba

El Manchester United hasta el momento ha conocido la derrota en dos de sus tres primeros partidos en la Premier League de la temporada actual y Morgan no tiene dudas de que el equipo ha “empeorado” su nivel con respecto a la temporada pasada, por lo que no cree que los Diablos Rojos tendrán una campaña sencilla en su misión de poder conseguir acabar entre los puestos de Champions.

Sigue Leyendo:

Llegada de Messi ayuda a transformar la cultura deportiva en EE.UU.

México, pocas conclusiones tras un deslucido 0-0 vs. Canadá

México recrudece el divorcio con su afición en el AT&T Stadium