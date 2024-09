Cristiano Ronaldo se quería retirar a los 30 ¿Qué fue lo que pasó?

Con casi 40 años de edad, Cristiano Ronaldo continúa siendo un jugador simplemente único, perteneciente a la élite en el fútbol a nivel mundial, haciendo la diferencia cada vez que pisa el campo de juego. Sin embargo, aparentemente esta no era la idea del delantero luso en un principio.

Comenzó el camino hacia los mil goles

Los goles anotados recientemente por parte del delantero portugués, en la doble fecha de la Liga de Naciones (Nations League) ante los combinados nacionales de Escocia y Croacia, siguen siendo argumentos, pruebas y muestras que no ha bajado en lo absoluto su nivel y mentalidad competitiva, especialmente en el tema del gol. Si bien su nivel no es como el de sus mejores años, mantiene muchas de sus mejores cualidades, lo que le ha valido para acumular hasta la fecha un total de 901 goles como profesional y comienza el camino en la búsqueda de poder llegar a los 1.000.

Costinha, ex compañero de Cristiano Ronaldo, confesó recientemente que para el denominado CR7 no pasaba jamás por la mente el estar viviendo lo que le ha tocado en los últimos años, y en declaraciones al medio ‘A Bola’ de Portugal, El Bicho tenía deseos de colgar los botines a temprana edad. “Recuerdo que, en el 2003, en un amistoso contra Kazajistán, me dijo que quería dejar el fútbol a los 30 años”, aseguró el ex jugador. Por aquel entonces, tenía tan solo 18 años de edad y recién había sido fichado por el Manchester United de la Premier League de Inglaterra. “Me decía: ‘Costa, voy a jugar hasta los 30 y luego voy a hacer algo diferente”, afirmó el oriundo de Lisboa.

El zaguero recordó decirle a Cristiano Ronaldo que simplemente veía complicado que eso sucediera por la propia mentalidad del ex delantero del Real Madrid y Juventus, y el tiempo le ha dado la razón. “Han pasado más de veinte años y sigue jugando mucho y bien”, confesó su antiguo compañero de vestuario.

La máxima meta ahora son los 1.000 goles

En cuanto a poder ver concretado que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar la cifra de los mil goles, Costinha no lo tiene del todo claro: “Va a depender de muchos factores. Depende de lo que pase en el futuro, de si quiere seguir jugando. Aunque, si tienen la oportunidad, lo intentará y podrá hacerlo, de eso no tengo ninguna duda”. Por otro lado, Cristiano ha dejado bien en claro en su canal de YouTube, que si no llegan a aparecer las lesiones y si no es una carga para el equipo, estará luchando día a día por alcanzar dicha cifra.

Ética de trabajo desde el primer día

La disciplina ha sido un valor muy importante para la carrera de Cristiano Ronaldo, esto es un plus que siempre le ha hecho ser un jugador diferencial y es por ello que ha alcanzado estar en la posición donde se encuentra actualmente. En ese sentido, Costinha recuerda que era así desde que le conoció: “Era un deportista que, antes de entrenar, se iba al gimnasio. En aquel entonces hablamos de un jugador que tenía 18 años y una fuerza de voluntad increíble. Por eso no me sorprende lo que está haciendo. Es un gran jugador y una excelente persona, muy profesional. Tengo que quitarme el sombrero ante él, porque siempre intenta estar en una posición ventajosa en su profesión”.

De hecho, el ex jugador del FC Oporto, Mónaco y Atlético de Madrid, entre otros, aprovechó la ocasión para contar una curiosa anécdota sobre ‘CR7’ en las primeras concentraciones con la selección lusa: “Cuando estaba en el gimnasio, quería probar su nivel de fuerza. Se juntaba con Fernando Couto, que era un jugador defensivo y duro, para ver si en términos físicos era capaz de igualar su carga. Quería ver si podía luchar mano a mano con el jugador más fuerte del equipo”.

