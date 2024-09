Schumer advierte que la Cámara causará un cierre del gobierno

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), habló el miércoles en el pleno del Senado sobre la votación retrasada por el presidente Mike Johnson de una propuesta de resolución continua (CR) republicana de presupuesto federal y sus graves deficiencias en áreas como la atención a los veteranos, la defensa, la seguridad fronteriza y los servicios de salud.

Schumer destacó la necesidad de aprobar una legislación bipartidista para evitar un cierre del gobierno a partir del 1 de octubre también en un comunicado de prensa.

El senador Schumer en el Senado se refirió a que el presidente de la Cámara Mike Johnson postergó una votación programada sobre su propuesta de presupuesto federal y comentó que nadie debería asombrarse de que Johnson tenga dificultades para someterla a votación porque “no es un esfuerzo serio por mantener abierto el gobierno. Es un documento político, no sustancial”.

Los siguientes fueron los comentarios que Schumer hizo para enunciar los problemas del presupuesto federal propuesto por Johnson, que también se pueden ver aquí:

“La propuesta del Presidente adolece de muchos defectos fatales; sobre todo, omite y descuida tantos programas críticos de los que los estadounidenses dependen todos los días. Por un lado, la propuesta del Presidente subfinancia el Departamento de Asuntos de Veteranos en $12 mil millones. Eso significa que los veteranos expuestos a fosas de quema y que desarrollaron cánceres y otras enfermedades tendrían dificultades para obtener la atención que necesitan”, comentó Schumer.

“La propuesta del Presidente también sería un desastre para nuestras fuerzas armadas. No se puede dirigir un ejército con un parche de financiación de seis meses. El Secretario de Defensa advirtió que dañaría la preparación para la defensa, paralizaría el reclutamiento, pondría en riesgo inversiones cruciales en nuestra base industrial de defensa y retrasaría reparaciones y modernización de armas. Una vez más, no se puede dirigir un ejército con un plan de seis meses a la vez. Tienen que tener contratos. Tienen que hacer investigación. Tienen que hacer planificación”.

Schumer continuó indicando que: “La propuesta del Presidente de la Cámara de Representantes también es un fracaso para la seguridad fronteriza, la inmigración y la aplicación de la ley: su proyecto de ley pondría fin de manera efectiva a un esfuerzo crucial de aplicación de la ley para detener el tráfico de drogas, los cárteles y el lavado de dinero. No amplía la financiación para E-verify, las visas H-2B y los programas que detienen drogas como el fentanilo. Todo esto de una propuesta republicana, el partido que supuestamente ama hablar de seguridad fronteriza. Pero hablar es todo lo que es si se eliminan estas cosas del proyecto de ley”.

El senador Schumer también se refirió a otras deficiencias de la medida presentada por Johnson en cuanto a la falta de presupuesto para la Seguridad Social y la atención médica.

“Y por supuesto, si usted es uno de los millones de estadounidenses que dependen de la Seguridad Social o de los beneficios por discapacidad, tenga cuidado. La propuesta del Presidente de la Cámara de Representantes no contiene fondos adicionales para el presupuesto operativo de la Administración de la Seguridad Social, lo que daría lugar a retrasos en los beneficios, oficinas de campo con personal insuficiente o cerradas y tiempos de espera más largos para las solicitudes”.

“La resolución conjunta (CR) del Presidente de la Cámara de Representantes no cumple con la atención médica. Pondría en peligro la financiación federal para los servicios de telesalud, que es una de las formas más importantes en que los estadounidenses rurales obtienen acceso a la atención que necesitan. La CR tampoco amplía la financiación para los Centros de Salud Comunitarios, que a menudo son el único recurso para millones de estadounidenses que viven en la pobreza o cerca de la pobreza, pero que se encuentran en la zona gris justo por encima de la línea de Medicaid. Con los Centros de Salud Comunitarios, reciben una buena atención médica. Esos recursos desaparecerían”.

“Y el plan del Portavoz no hace nada con la ley agrícola, que si expira enviaría a los agricultores al abismo lechero en diciembre, con el riesgo de cerrar granjas y aumentar el costo de productos como la leche y el queso por las nubes. Por lo tanto, le costaría al consumidor promedio”.

Schumer denunció objetivos ocultos en la norma republicana de presupuesto federal

“Ahora bien, todos sabemos cuál es el resultado final para la extrema derecha. Un paréntesis de seis meses significa que tendríamos una pelea por la financiación de nuevo en marzo, al comienzo de una nueva Administración”, señaló Schumer en su discurso ante el Senado. “Es bastante evidente que la extrema derecha quiere retrasar esta pelea hasta entonces con la esperanza de poder aprobar la mayor parte de la agenda del Proyecto 2025 de Donald Trump”, declaró Schumer.

“Y todos sabemos de qué se trata el Proyecto 2025. La extrema derecha quiere poner nuestro país patas arriba e instaurar la agenda más conservadora que Estados Unidos haya visto en la historia moderna.

“El Proyecto 2025 significaría el fin del Departamento de Educación. Eliminaría los programas de Head Start, que ayudan a millones de niños pobres a tener un buen comienzo en su educación. Acabaría con los fondos que ayudan a los niños a recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido en la escuela. Aumentaría el costo del cuidado infantil, lo que exasperaría a los padres y les dificultaría ganarse la vida”.

“El Proyecto 2025 también traicionaría a nuestros veteranos. Llevaría a recortes en los beneficios por discapacidad al reducir las condiciones médicas que califican. Reviviría una comisión de la era Trump que desfinanciaría los hospitales de veteranos, incluido el único hospital de veteranos en Long Island, el Northport VA”.

“¿Qué tan cruel puede ser? ¿Cómo puede pensar que está bien hacerles esto a los valientes estadounidenses que usaron el uniforme?”, preguntó Schumer.

“El Proyecto 2025 sentaría las bases para el escenario de pesadilla de una prohibición nacional del aborto. Despejaría el camino para que los estados monitoreen los embarazos de las mujeres y amenazaría con la financiación federal de salud si no cumplen. Todo esto es escandalosamente siniestro. Sin embargo, es precisamente lo que la extrema derecha está prometiendo al pueblo estadounidense si Donald Trump regresa al poder”.

“Y no nos engañemos, no hay mejor oportunidad para que los republicanos impongan estas crueles políticas a los estadounidenses que en una pelea por la financiación del gobierno a principios de marzo próximo”, destacó el líder del Senado..

“Por lo tanto, una resolución continua de seis meses –en particular una que no financie programas importantes, algunos de los cuales describí hace unos minutos– no es la respuesta para evitar un cierre a finales de este mes. El presidente Johnson no debería molestarse en simplemente retrasar su votación: debería desecharla, desechar su plan y empezar de nuevo”.

“Johnson, descarte su plan. No se limite a retrasar la votación. Busque uno mejor que pueda aprobarse de manera bipartidista. El líder Jeffries, el presidente y yo trabajaremos con gusto y disposición con el presidente de la Cámara para mantener abierto el gobierno, tal como trabajamos con él a principios de este año en los niveles de financiación que respetaron nuestro acuerdo en el debate sobre el techo de la deuda”.

“Espero, rezo, para que el presidente Johnson reconozca pronto lo inevitable: necesitamos un plan bipartidista para mantener abierto el gobierno”, concluyó Schumer.

