Republicanos impulsan proyecto de ley que impedirá votar sin prueba de ciudadanía

Los legisladores republicanos del Congreso están impulsando un proyecto de ley que exigiría prueba de ciudadanía para ejercer el derecho al voto en las elecciones de 2024, bajo el supuesto de impedir el fraude electoral y para que los no ciudadanos voten, una conducta sancionada por ley en Estados Unidos y que ocurre raramente.

El proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (H.R. 8281), o Ley SAVE, para evitar que inmigrantes indocumentados voten, propone “Modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir prueba de ciudadanía estadounidense para registrar a una persona para votar en elecciones para un cargo federal y para otros fines”.

La medida SAVE, presentada por el representante conservador Chip Roy (republicano por Texas), fue aprobada por la Cámara de Representantes el mes pasado con el respaldo de cinco demócratas vulnerables.

Los republicanos se han aferrado a evitar el fraude electoral de los inmigrantes indocumentados como uno de sus principales lemas de campaña, conectando dos temas que resuenan fuertemente entre sus bases: la inmigración ilegal en la frontera y el fraude electoral.

En abril pasado, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el expresidente Trump hablaron de la SAVE Act. Crédito: Wilfredo Lee | AP

El mes pasado, el expresidente Trump instó a los republicanos a “aprobar la Ley Save, o irse a casa y llorar hasta quedarse dormidos”, y luego afirmó, sin pruebas, que “todo el sistema electoral está bajo asedio”.

Cómo los republicanos buscan aprobar una ley no necesaria

Los legisladores republicanos esperan poder aprobar la Ley Save en el Senado insertándola en cualquier medida legal que se vote para otorgar al gobierno federal los fondos requeridos para evitar un cierre del gobierno el próximo 30 de septiembre.

Estados Unidos se acerca a otro cierre del gobierno por falta de presupuesto. Crédito: Chip Somodevilla | Getty Images

Entre los conservadores de la Cámara de Representantes están creciendo los llamados a usar esa medida de aprobación obligatoria de financiamiento del gobierno para forzar la consideración del proyecto de ley republicano destinado a prohibir a los no ciudadanos votar, sentando las bases para un enfrentamiento con el Senado liderado por los demócratas, que probablemente rechazaría tal paquete.

La mayoría de los demócratas se han opuesto firmemente a la medida

El gobierno de Biden prometió vetarlo cuando la Cámara lo aprobó el mes pasado, señalando que ya es un delito que los no ciudadanos voten en las elecciones federales.

La Casa Blanca también argumentó que el proyecto de ley dificultaría el registro de los votantes elegibles y aumentaría “el riesgo de que los votantes elegibles sean eliminados de las listas de votantes”.

No es fácil para muchos presentar prueba de ciudadanía para votar

Para millones de ciudadanos estadounidenses no es fácil demostrar su ciudadanía con un documento.

Alrededor de 1 de cada 10 ciudadanos adultos, o 21.3 millones de votantes elegibles, dicen que no tienen o no pudieron encontrar rápidamente para mostrar al día siguiente su certificado de nacimiento, pasaporte, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía de los EE.UU., según un análisis realizado por Brennan Center for Justice de los resultados de una encuesta.

Los hallazgos de la encuesta también mostraron disparidades por raza, etnia y afiliación política.

Mientras que poco más del 8% de los ciudadanos estadounidenses blancos no tienen documentos de ciudadanía fácilmente disponibles, esa cifra es de casi el 11% entre los estadounidenses de color, incluidos los latinos.

El Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU publicó un análisis titulado “Las personas no ciudadanas no están votando ni en las elecciones federales ni en las estatales”, que desmiente que las personas no ciudadanas estén votando en Estados Unidos.

Se proyecta que los latinos representarán el 14.7% de todos los votantes elegibles en noviembre de 2024, un nuevo máximo. Crédito: Jeff Chiu | AP

Voto Latino denuncia esfuerzos republicanos para impedir que voten los latinos

En respuesta a la maquinaria republicana que pretende limitar la participación de los votantes latinos en las próximas elecciones de noviembre, María Teresa Kumar, cofundadora y presidenta de Voto Latino, publicó la siguiente declaración: “Los esfuerzos continuos de los republicanos MAGA para imponer medidas electorales restrictivas son un ataque directo a la capacidad de la comunidad latina de ejercer su derecho fundamental al voto”.

“El reciente impulso para hacer obligatoria la prueba de ciudadanía para votar es un claro ejemplo de estos esfuerzos”, dijo María Teresa Kumar. “Estas medidas, a menudo disfrazadas como intentos de garantizar la ‘integridad electoral’, son en realidad tácticas para suprimir la participación de los votantes latinos y privar de sus derechos a nuestra comunidad”.

“En Texas, estamos presenciando movimientos agresivos para purgar los archivos de votantes e intimidar a los votantes, exacerbando aún más las barreras que ya enfrentan las comunidades latinas. Al crear obstáculos innecesarios para votar, los republicanos MAGA están intentando silenciar las voces de la comunidad latina”, afirmó Kumar.

Kumar finalizó sus declaraciones, afirmando: “En 2020, los republicanos partidarios de MAGA pusieron en marcha estas mismas tácticas y los latinos los derrotaron en las urnas. Lo volveremos a hacer en noviembre. Voto Latino seguirá movilizando y registrando a nuestra comunidad para que puedan ejercer su derecho al voto y aumentar su poder político”.

