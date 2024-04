Trump y Johnson se unen para anunciar una prohibición innecesaria del voto de los no ciudadanos

El expresidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, aparecieron juntos en una conferencia de prensa el viernes por primera vez desde que Johnson se convirtió en presidente, para presentar un proyecto de ley para prohibir que los no ciudadanos voten en las elecciones, una medida redundante, porque ya está prohibido por ley.

Trump y Johnson coreografiaron juntos el último paso republicano para difundir falsedades sobre la inmigración y el fraude electoral, porque en Estados Unidos es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, y hay muy pocos casos de votantes no ciudadanos.

El video del evento de Donald Trump y Mike Johnson transmitido en vivo por PBS, en inglés, puede verse aquí.

Johnson promete votar sobre la prohibición de que los no ciudadanos voten

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prometió someter a votación en la Cámara un proyecto de ley que requeriría prueba de ciudadanía para votar, aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, en lo que es más bien un mensaje político cínico.

En la conferencia de prensa conjunta de Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en Mar-a-Lago, se repitió la información engañosa y falsa que ambos han estado promoviendo sobre los no ciudadanos y el voto, al afirmar falsamente que los inmigrantes indocumentados están llegando al país y votando en las elecciones de 2024.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó preocupaciones infundadas sobre “potencialmente cientos de miles de votos” emitidos por inmigrantes indocumentados en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Si un individuo sólo afirma o simplemente afirma que es ciudadano, no tiene que demostrarlo y puede registrar a esa persona para votar en una elección federal”, dijo Johnson, añadiendo que “sólo queremos que los ciudadanos estadounidenses votar en las elecciones estadounidenses”.

Lo cierto es que: Cuando las personas se registran para votar, deben proporcionar una licencia de conducir o un número de seguro social, y su identidad se verifica con las bases de datos existentes. Los votantes están obligados a jurar, bajo pena de perjurio, que son ciudadanos estadounidenses, y múltiples leyes federales prohíben votar a los no ciudadanos, lo que puede llevar a prisión o deportación.

Trump vuelve a amenazar con los “millones y millones” de inmigrantes

El expresidente Donald Trump demandó el cierre de la frontera y afirmó el viernes que “millones y millones” de personas, incluidos terroristas y personas de cárceles e instituciones mentales, han llegado ilegalmente a Estados Unidos desde países como Venezuela y “el Congo”.

Lo cierto es que: No hay evidencia de las repetidas afirmaciones de Trump de que algún país, y mucho menos “el Congo” y Venezuela, haya vaciado prisiones e instituciones de salud mental para permitir que criminales violentos lleguen a la frontera estadounidense como migrantes.

Trump ha difundido teorías de conspiración racistas durante su campaña electoral, afirmando sin pruebas que los inmigrantes intentarán votar ilegalmente y robarle las elecciones, diciendo: “La mayor parte no hablan una palabra de inglés, pero están firmando”.

La ley federal prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales y los no ciudadanos que votan ilegalmente corren el riesgo de recibir multas de hasta un año de prisión y deportación.

Trump, sin embargo, ha hecho reiteradamente afirmaciones falsas de que los demócratas quieren que inmigrantes indocumentados entren al país para impactar las elecciones.

Fuertes críticas contra el anuncio de Trump y Johnson

La Casa Blanca calificó el viernes como un truco la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de una nueva legislación sobre “integridad electoral” junto con el expresidente Donald Trump.

“Ya es ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales. El pueblo estadounidense se da cuenta del truco de hoy, que equivale a que los republicanos de la Cámara de Representantes pierdan el tiempo en una propuesta redundante mientras continúan eligiendo a los traficantes de fentanilo en lugar de la Unión de la Patrulla Fronteriza, retrasando el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza más estricto de la historia moderna”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado.

El representante demócrata de Mississippi Bennie G. Thompson, expresidente del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio, dijo que el “evento en el club de Trump debería recordarle al pueblo estadounidense una verdad peligrosa: Donald Trump es una amenaza para nuestra democracia y un peligro para nuestra Constitución”.

El Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU publicó el viernes el análisis titulado “Las personas no ciudadanas no están votando ni en las elecciones federales ni en las estatales”, que desmiente que las personas no ciudadanas estén votando en Estados Unidos.

Sean Morales-Doyle, director de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center, explica en el análisis que el voto de los inmigrantes indocumentados es casi inexistente en las elecciones de Estados Unidos y que es sumamente raro debido a los numerosos controles que permiten identificar a toda persona registrada para votar.

Los estados tienen múltiples sistemas para impedir que las personas que no son ciudadanas estadounidenses voten en el país y quienes violen la ley se arriesgan a ser arrestados y deportados.

Morales-Doyle escribió en su análisis: “Cada uno de los estudios legítimos llevados a cabo sobre esta tema demuestra que el voto no ciudadano en las elecciones federales y estatales es imperceptiblemente raro. Uno de ellos es el propio estudio del Brennan Center sobre 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016. Allí descubrimos que las autoridades electorales de esas jurisdicciones, que supervisaron el cómputo de 23.5 millones de votos, derivaron tan solo unos 30 incidentes presuntos de voto no ciudadano para su mayor investigación o procesamiento.

“Hasta el voto no ciudadano presunto ?ni siquiera probado? representa tan solo el 0.0001 por ciento de todos los votos emitidos. Pero no solo lo decimos nosotros: también lo afirma el Instituto Cato: “Las personas no ciudadanas no votan ilegalmente en números perceptibles”.

“No necesitamos nuevas leyes para impedirlo. Si el Congreso quiere mejorar nuestro sistema electoral, debería concentrarse en garantizar y proteger la libertad para votar de todo el electorado elegible.”

Sigue leyendo:

– Mike Johnson y Donald Trump impulsarán un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten

– Trump echa más leña al fuego en la campaña electoral más crispada de EE.UU.

– Trump es invitado especial en gala de Border911 que promueve dura agenda migratoria, tipo separación de familias