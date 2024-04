Mike Johnson y Donald Trump impulsarán un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, promoverá un proyecto de ley con el expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago que está destinado a impedir que los no ciudadanos voten.

Ambos planean anunciar el viernes que impulsarán un proyecto de ley para prohibir el voto a los no ciudadanos, el último paso de los republicanos para afirmar falsamente que los inmigrantes indocumentados están llegando al país y votando en las elecciones de 2024.

Johnson celebrará una conferencia de prensa conjunta con Trump el viernes en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago, donde el principal republicano de la Cámara promocionará la legislación para “elevar la cuestión del voto de los no ciudadanos en las elecciones federales”, según una persona familiarizada con la planificación dijo a USA Today.

Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, planean impulsar un proyecto de ley para prohibir el voto a los no ciudadanos, el último paso de los republicanos para afirmar falsamente que los inmigrantes están llegando al país y votando.

Votar cuando una persona no es elegible, por ejemplo, si carece de ciudadanía estadounidense,ya es ilegal según la ley federal y no es algo que ocurra frecuentemente.

Actualmente, ningún estado permite a los no ciudadanos emitir su voto en elecciones a nivel estatal, según el Bipartisan Policy Center, aunque algunos municipios pueden tener sus propias reglas para las elecciones locales.

No hay evidencia de un voto generalizado de no ciudadanos, ni siquiera hay muchos ejemplos de casos individuales de esta práctica, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos estados para encontrar estos casos.

Un gran estudio realizado por el Centro Brennan sobre las elecciones de 2016 encontró que se sospechaba que solo el 0.0001% de los votos en 42 jurisdicciones, con 23.5 millones de votos, eran votos de no ciudadanos, 30 incidentes en total.

No está claro qué hará el proyecto de ley que Johnson y el expresidente Trump discutirán en su conferencia de prensa del viernes en Mar-a-Lago para cambiar lo que ya está legislado respecto a que los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos.

Pero es una forma más que tiene Trump de centrarse en la seguridad electoral y de criticar a la administración Biden por la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, un tema clave para los probables votantes republicanos este noviembre.

Al igual que las otras afirmaciones que hace Trump sobre el robo de las elecciones de 2020, el tema sobre el voto de los inmigrantes indocumentados en las elecciones no está respaldado por hechos.

Su reunión será el primer evento público con de los dos republicanos y llega en un momento crítico para la presidencia de Johnson en la Cámara de Representantes, donde se enfrenta a una amenaza de destitución por parte de la representante conservadora Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, y también ha provocado la ira de otros ultraconservadores en la Cámara.

Sigue leyendo: