Tyreek Hill pide que despidan al policía que lo arrestó

El jugador de los Miami Dolphins Tyreek Hill pidió este miércoles que se despida al oficial que lo esposó y lo tiro el suelo el domingo pasado por conducir a exceso de velocidad y sin el cinturón de seguridad puesto.

En conferencia de prensa, el receptor reconoció que pudo tener una mejor actitud y atender todas las indicaciones del oficial; sin embargo, dijo que no merecía un trato tan agresivo como el que recibió, en el que lo lanzaron al suelo y lo esposaron, momentos antes de que los compañeros que intentaron auxiliarlo corrieran con suerte similar.

“Yo podría haber actuado mejor y haber bajado la ventanilla, pero eso no le da derecho a darme una paliza. Se tiene que ir, tiene que irse. En ese momento, no solo me trató mal, sino que también trató a mis compañeros de equipo con falta de respeto”, afirmó Hill -ganador de un anillo de campeón cuando jugaba con los Kansas City Chiefs.

El pasado domingo Hill fue detenido por conducir a 60 millas (20 por ecima del límite de velocidad) y sin el cinturón de seguridad puesto, a unas calles del Hard Rock Stadium previo al debut de su equipo en la semana 1 de la temporada de la NFL.

La detención tomó relevancia en redes sociales por los vídeos que circularon en los que se aprecia al receptor tirado en el suelo, con los brazos en la espalda, mientras un oficial le coloca las esposas.

Los jugadores Calais Campbell y Jonnu Smith, compañeros de Hill en los Dolphins, también fueron esposados cuando trataron de ayudar a su compañero.

El lunes pasado el Departamento de Policía de Miami compartió los vídeos de las cámaras de los oficiales en los que se aprecia con detalle la detención del jugador. Acción que los Miami Dolphins calificaron de agresiva y violenta.

El jugador de 30 años ahondó ante los medios de comunicación sobre el comportamiento de los oficiales que lo detuvieron.

“Es una locura pensar que hay agentes que hacen esto con cámaras corporales encendidas. ¿Qué harían si no tuvieran cámaras corporales? Hay mucho que analizar. En el futbol miramos las grabaciones y mejoramos con ellas. En este caso, deberíamos hacer lo mismo”, señaló el jugador.

Luego del incidente, el Departamento de Policía informó que el oficial Danny Torres fue asignado a labores administrativas mientras transcurre la investigación sobre los hechos.

Tyreek Hill insistió en que lo que le sucedió podría ayudar a mejorar varios procedimientos y subrayó que él resistirá.

“No voy a arrodillarme. Pero insisto. Esto podría ser una herramienta de aprendizaje para todos. Para que civiles, policías y todos nos responsabilicemos y mejoremos”, concluyó.

*Con información de EFE.

