Diputada mexicana en el ojo del huracán por celebrar su cumpleaños con narcofiesta

Pese a que los cárteles de la droga dejan una estela de sangre y muerte a su paso, la cultura del narcotráfico sigue vigente en diversas regiones de México y alcanza a varios sectores, incluyendo el de la política.

Así lo dejó ver una diputada del estado de Oaxaca al celebrar su cumpleaños nada menos que con una narcofiesta, es decir, un evento en el que abundan los adornos alusivos al mundo criminal.

Se trata de Daniela Taurino, diputada electa por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien fue duramente criticada en redes sociales por organizar una fiesta al “estilo narco”.

Fue en la plataforma TikTok donde comenzó a difundirse un video de la legisladora luciendo un vestido rojo, botas altas negras y una capa roja, mientras una cámara giratoria la graba.

Taurino aparece acompañada por dos hombres que portan armas, aunque se desconoce si son verdaderas, gorras y cangureras de donde uno de ellos saca dinero y lo lanza.

Pocos minutos después de que el video se volviera viral, la cuenta desde la que se difundió desapareció de TikTok. Sin embargo, medios locales lograron descargar y conservar el video de este hecho.

Al respecto, la funcionaria oaxaqueña emitió un comunicado para explicar lo sucedido y aclarar que se trata de un evento realizado en 2021.

“Sobre al video que circula nuevamente en redes sociales, en el que me encuentro en una fiesta a la que fui invitada el año 2021, hago la aclaración puntual de que en dicho festejo utilizaron una cámara 360° que incluía ‘accesorio ficticios’ como parte de una temática; la cual reconozco no es la adecuada para un festejo”, escribió.

“Con base en lo anterior, me dirijo a la ciudadanía para manifestar mi postura ante este video que han sacado de contexto y le han dado una mala interpretación que no me representa”, agregó en el comunicado de prensa.

Pese a ello, los internautas se han desbordado en críticas contra la funcionaria. “Cómo gente con 2 neuronas ocupa cargos públicos, por eso estamos como estamos”, “A ese tipo de vida es al que le tiran” y “¿Qué esperan de gente iletrada?”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en redes sociales.

