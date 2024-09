‘We Live in Painting’ en LACMA: los colores de Mesoamérica

La exhibición We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art (Vivimos en la pintura: la naturaleza del color en el arte mesoamericano), que comienza el domingo en el Los Angeles County Museum of Art, permitirá ver como nunca antes la profunda importancia cultural y técnica que tenía el color en el arte mesoamericano.

“Es la primera vez que se presenta algo así”, dijo Diana Magaloni, cocuradora de esta exhibición y subdirectora, directora de programas y curadora del arte de las Américas antiguas, Dra. Virginia Fields, y directora del Centro de Conservación Suzanne D. Booth y David G. Booth de LACMA.

La muestra despliega más de 270 piezas, algunas de las cuales nunca se han exhibido en Estados Unidos. Entre ellas hay cerámicas, murales, textiles, esculturas y libros, incluyendo dos códices, el Códice Selden y el Códice Mendoza, préstamos de la Biblioteca Bodleian de Oxford.

“Las obras están creadas con materiales”, dijo la curadora, “y eso significa que los artistas se portaron como científicos entendiendo la naturaleza; como técnicos usando metodologías especificas para aplicar ese entendimiento de la naturaleza, y como artistas usando ambos conocimientos para expresar las ideas y los sentimientos de su época”.

We Live in Painting explora los colores de una manera tan detallada, que en varias de las instalaciones de la exhibición se podrán ver fotografías tomadas desde los telescopios con los que se analizó la composición, los elementos y las capas de los colores que usaban los artistas en Mesoamérica.

“Esta exposición es una oportunidad muy grande para saber sobre la ciencia y el arte de Mesoamérica en el pasado y su continuad en el presente”, dijo la curadora, que lleva diez años trabajando en LACMA y cuya especialidad es la restauración enfocada en Mesoamérica, en materiales prehispánicos, pintura mural y manuscritos.

Magaloni también resaltó la presencia en la exhibición de una pintura mural traída de Teotihuacán que nunca había sido exhibida en Estados Unidos y que data de una era temprana de esa urbe, que en año 200 de nuestra era era la ciudad más grande del mundo; tenía 200 mil habitantes y más de 2 mil edificios para habitación, todos ellos elaborados con materiales permanentes de arquitectura y decorados con pintura mural.

La exposición, que también incluye un estudio de la cerámica maya, está dividida en colores, y en cada uno se ofrece una reflexión, cómo se usaba, sus metáforas, desde cuándo se usa y cuáles son sus materiales.

Esta exhibición es presentada como parte de PST ART: Art & Science Collide, una iniciativa regional organizada por el museo Getty que explora la intersección del arte y la ciencia, tanto en el pasado como en el presente. Aglomera más de 70 exhibiciones de organizaciones de toda la región.

Después de LACMA, We Live in Painting viajará a dos destinos más.

En detalle

Qué: We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art

Dónde: LACMA, 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles

Cuándo: del 15 de septiembre al 2 de septiembre de 2025

Cómo: boletos desde $19; informes lacma.org