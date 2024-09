El novio de Ariana Grande está oficialmente divorciado

¡El novio de Ariana Grande, Ethan Slater, está oficialmente divorciado! De acuerdo a TMZ, el actor ultimó su separación, este 12 de septiembre, con Lilly Jay, después de cinco años de matrimonio y un hijo en común.

Grande y Slater se conocieron en el set de ‘Wicked’, la cual se estrenará en el mes de noviembre, y comenzaron a salir. Según declaraciones de la cantante, ambos decidieron darse una oportunidad después de separarse de sus parejas.

Slater estaba casado con Lilly Jay, mientras que Grande estaba con el agente inmobiliario, Dalton Gomez.

Según informa TMZ, Jay y Slater presentaron la demanda de divorcio en Nueva York, pero los acuerdos están sellados.

Los dos comenzaron a salir en el año 2012 y se casaron en el 2018. Comparten un hijo que nació en 2022.

Ethan Slater forma parte de ‘SpongeBob SquarePants: The Musical’.

Crédito: Chris Pizzello/Invision/AP.

Slater y Ariana Grande mantienen su relación privada

Después de que la prensa dirigiera sus ojos hacia ellos, tanto Slater como Ariana Grande mantienen una relación privada.

El actor, conocido por interpretar a ‘Bob Esponja’ en Broadway, tenía su Instagram público y compartía fotos de su esposa. Según People, la felicitó el Día de las Madres y Grande le dio ‘like’ a la publicación.

Los rumores de romance se intensificaron en el 2023, cuando se conoció la noticia de que Grande se separaría de Gomez, tras dos años de matrimonio.

En octubre, de ese mismo año, quedaron -oficialmente- divorciados y la prensa estadounidense dio a conocer que la intérprete de ‘Eternal Sunshine’ se encargó de todos los gastos, además que el agente inmobiliario tenía prohibido hablar de lo ocurrido.

En este 2024, Grande estrenó su disco y abordó el tema de la prensa, sus exparejas y el escarnio público. En ‘Yes, and?’ Se pregunta por qué a la gente le interesa saber sobre sus relaciones amorosas, mientras que en ‘Bye’ parece ser una despedida a su expareja.

Sin embargo, de las canciones más populares del disco está ‘We can’t be friends (wait for your love)’, cuyo video se basó en la película ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’.

