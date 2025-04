Eduin Caz enfrenta retraso en renovación de su visa de trabajo en EE.UU.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, estaría viviendo los estragos de las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump tras presentar problemas para renovar su visa de trabajo. ¿Qué se sabe hasta el momento? Sigue leyendo para enterarte.

Fue a través de redes sociales que la usuaria Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, reveló a sus seguidores que el intérprete de “Yo ya no vuelvo contigo” y su manager Isael Gutiérrez realizaron el trámite de renovación de sus visas. Sin embargo, estas no fueron concedidas.

“Esta vez me dicen que Eduin Caz he Isael Gutiérrez tramitaron visas de trabajo y no fueron aprobadas, tendrán que pasar por una revisión consular“, declaró la periodista de espectáculos en desde su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, indicó que hasta el momento se desconoce si el resto de integrantes de la agrupación se encuentran en la misma situación que Eduín Caz y su representante.

“No me especificaron si también los demás integrantes del grupo pero probablemente ellos van en el mismo paquete de renovación lo bueno q no tienen presentaciones pronto en Estados Unidos”, detalló en la publicación.

A pesar de este contratiempo, hasta el momento se sabe que Grupo Firme no cuenta con presentaciones programadas en Estados Unidos durante las próximas semanas, lo que brinda a la agrupación un margen de tiempo para que Caz logre regularizar su situación migratoria.

Cabe recalcar que Eduin Caz no es el único exponente del género regional mexicano que se ha enfrentado a un proceso complicado con respecto a su ingreso a territorio estadounidense. Y es que en las últimas semanas el gobierno de Donald Trump ha mostrado especial atención a los artistas de este género, bajo el argumento de que podrían hacer apología del crimen organizado.

Una de las prohibiciones más recientes se dio al grupo Los Alegres del Barranco, cuyos integrantes perdieron sus visas de trabajo tras utilizar imágenes vinculadas al narcotráfico durante sus presentaciones.

Eduín Caz y Grupo Firme han decidido mantenerse con bajo perfil y no emitir comentarios con respecto a esta nueva polémica.

