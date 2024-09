Latinos en EEUU representan la quinta economía del mundo

Al empresario Juan Manuel Santoyo, dueño de Tamales Liliana en el Este de Los Ángeles, no le sorprende que los 65 millones de latinos que viven en Estados Unidos representen por sí mismos la quinta economía del mundo, incluso por delante de China e India.

“No me sorprende, porque los latinos estamos en todas las áreas y todas las regiones, no solo en los Estados Unidos”, dijo. “Si nosotros fuéramos unidos, seríamos una potencia mundial”.

Juan Manuel Santoyo, dueño de Tamales Liliana en el Este de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis MacÍas | Impremedia

Según el último informe del PIB latino de Estados Unidos, publicado por investigadores de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Luterana de California, los trabajadores latinos ayudaron a apuntalar la economía estadounidense durante los días más difíciles de la pandemia de Covid-19 y luego encabezaron la recuperación económica del país

La producción económica total, o Producto Interno Bruto (PIB), de ellos alcanzó los $3,700 millones de billones de dólares en 2022. Esa cifra supera la marca histórica de 3,200 millones billones de dólares establecida en 2021.

La cifra más reciente que reportaron los investigadores convertiría al PIB latino en el quinto PIB más grande del mundo para 2022, mayor que India, el Reino Unido y Francia.

Desde su publicación inaugural en 2017, el informe, que en la actualidad es producido anualmente por el Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA y el Centro de Investigación Económica y Pronósticos de la Universidad Luterana de California han proporcionado una visión detallada de las grandes contribuciones económicas y de rápido crecimiento de los latinos que viven en los Estados Unidos.

Tendencia al alza

El doctor David Hayes-Bautista de UCLA, cofundador del Proyecto PIB Latino de Estados Unidos y de la serie de informes, comenzó a rastrear la información sobre el PIB latino desde 2004.

Los nuevos hallazgos muestran una tendencia ascendente continua en el desempeño económico de los latinos en los EE. UU., con su PIB aumentando de $1,600 trillones en 2010 a $2,800 trillones en 2019 antes de superar los $3,000 trillones (millones de billones) por primera vez en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19.

“Cuando golpeó el Covid-19, muchos analistas predijeron que los avances económicos latinos anteriores se borrarían”, dijo David Hayes-Bautista, profesor de medicina en UCLA y coautor del informe. “Pero el PIB latino de Estados Unidos ha seguido aumentando”.

Los autores del Informe del PIB latino de Estados Unidos son, de izquierda a derecha, Paul Hsu, Dan Hamilton, David Hayes-Bautista y Matthew Fienup. Crédito: Cortesía del Centro de Investigación y Pronósticos Económicos – California Lutheran University

Los investigadores encontraron que durante los años de pandemia de 2019 a 2022, el crecimiento anual promedio del PIB latino real de Estados Unidos fue del 4.8 %, en comparación con solo el 1.5 % de la economía estadounidense en general.

Durante ese mismo período, los latinos fueron responsables del 41.4% del crecimiento del PIB real del país, a pesar de representar solo el 19.2% de la población estadounidense.

De hecho, el desempeño de los trabajadores latinos durante la pandemia fue suficiente para que su Producto Interno Bruto fuera el de más rápido crecimiento entre las 10 principales economías del mundo entre 2019 y 2022, superando el crecimiento del PIB de potencias económicas como China, India y Estados Unidos en su conjunto, que quedó en un distante cuarto lugar.

“Examinar los impactos del Covid-19 en la economía estadounidense a través del lente del PIB latino es muy revelador”, dijo Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro de Investigación y Pronósticos Económicos de Cal Lutheran y coautor del informe.

“Creemos que los datos económicos publicados en el informe de este año ilustran cuán vitales son la fortaleza y la resiliencia de los latinos para la economía del país”.

Vilma Serna, una analista de salud pública expresó que tampoco le sorprendía el aporte de los trabajadores latinos a la economía de Estados Unidos.

“Los latinos estamos y trabajamos duro en todas partes del mundo, y los que hablan mal de los inmigrantes es por ignorancia”, declaró Serna. “Son usados como chivos expiatorios de todo y lo triste de eso es que, como la lumbre se desparrama más rápido”.

Crecimiento en más de una década

El reporte titulado “El PIB latino de EEUU se dispara a un récord de 3.7 billones de dólares, y su tasa de crecimiento supera a China e India”, durante un período de tiempo aún mayor, de 2010 a 2022, los latinos han demostrado que son un importante motor del crecimiento económico en Estados Unidos

Durante ese período, el PIB latino fue el tercero de más rápido crecimiento entre los 10 PIB más grandes del mundo.

Además, en ese mismo período, el crecimiento anual promedio del PIB real de los latinos fue del 4.2 por ciento, en comparación con sólo el 1.7 por ciento de la economía estadounidense en general.

La ventaja del estilo de vida saludable

Incluso cuando los latinos estadounidenses continuaron su producción económica durante la pandemia, el Covid-19 los golpeó particularmente fuerte.

Entre 2020 y 2021, el coronavirus se convirtió en la causa número uno de muerte entre los latinos, pero en la tercera causa más común entre los no latinos.

Sin embargo, el informe del PIB latino muestra que para 2022, la tasa de muertes relacionadas con el Covid-19 las muertes entre los latinos habían disminuido en más del 50% desde su punto máximo.

Y, si bien la tasa de 2022 seguía siendo ligeramente más alta que la de los blancos no hispanos, las tasas de mortalidad de los latinos por otras causas, incluidas enfermedades cardíacas, cáncer, lesiones no intencionales y enfermedades respiratorias crónicas se mantuvieron significativamente más bajas, rebotando un fenómeno conocido como “la ventaja del estilo de vida saludable latino”.

“Tenemos todo para ser mejores cada día”, dijo Azucena Rosales, despachadora en una tienda de raspados, en el este de Los Ángeles. “Somos excelentes trabajadores, porque así nos enseñaron nuestros padres… Solo nos falta más unidad”.

Trabajo duro, autosuficiencia, optimismo

La reafirmación de la salud de los latinos se refleja en sus esperanzas de vida.

El informe señala que, en 2019, se esperaba que los latinos vivieran tres años más en promedio que los blancos no hispanos, pero esa ventaja se redujo a solo seis meses en el punto álgido de la pandemia. Para 2022, se había recuperado a dos años y medio.

“Apenas la primavera pasada, un estudio anunció la desaparición de la ventaja del estilo de vida saludable de los latinos”, dijo Hayes-Bautista. “Pero nuestro último informe marca el regreso de la ventaja del estilo de vida saludable de los latinos como uno de los factores que impulsa el tremendo crecimiento del PIB.

“Trabajo duro, autosuficiencia, optimismo, perseverancia: estas son las características que subyacen la fuerza y la resiliencia de los latinos estadounidenses”, añadió Matthew Fienup. “Creemos que estas mismas características seguirán impulsando el crecimiento de la economía general de Estados Unidos en los años venideros”.





Conclusiones clave del reporte:

El PIB latino de EEUU alcanzó los 3,700 millones de billones de dólares en 2022, la marca más alta desde que se hizo un seguimiento de la cifra por primera vez, y el quinto PIB más grande del mundo.

Durante los años de Covid-19, de 2019 a 2022, el PIB latino de Estados Unidos creció más rápido que el PIB de cualquiera de las 10 principales economías del mundo, incluidas China e India.

En comparación con el PIB de las economías más grandes del mundo, el PIB latino ha sido el tercero de más rápido crecimiento en general desde 2010.

Si bien los latinos enfrentaron altas tasas de mortalidad por Covid-19, su “ventaja de estilo de vida saludable”, que incluía una mayor esperanza de vida que los blancos no hispanos, se ha recuperado.

Contar la narrativa de los latinos

Para el doctor David Hayes Bautista, coautor del informe, resulta “impresionante” lo que ha sucedido con los latinos en Estados Unidos en materia económica.

¿Esto significa que no solamente sabemos trabajar, sino solamente también podemos crear riqueza para este país, no es cierto?

“Sí, lo hemos estado haciendo por más de 500 años, pero esa es otra historia, aquí, a partir del año 2010, sí hemos sido el punto de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. Y somos, de hecho, su arma secreta para mantener una primacía mundial en la economía, porque somos la única economía, además de la India, con crecimiento en la fuerza laboral, y eso gracias al crecimiento de la población latina”.

Sin embargo, ese crecimiento económico y ese crecimiento de la población no es reconocido por los altos jerarcas de la política en este país, particularmente los republicanos, desde la amnistía de Ronald Reagan, y también los demócratas, porque cuando tuvieron la oportunidad de otorgar una reforma migratoria integral a los latinos, no lo hicieron.

“Los demócratas tratan, aunque parece que nadie entiende lo que aportamos al país. Por un lado, para los republicanos somos un peligro, una amenaza. Y para los demócratas somos un grupo que necesita arreglarse, que es funcional, pero que no puede y que no se asimila”.

_ Entonces, ¿los latinos son la ficha de cambio para ambos partidos?

“Sí, para todos, para todos. De hecho, usted hizo una pregunta sobre lo de Ronald Reagan y lo interesante es que, a partir de aquel entonces yo he dicho que, de hecho, los latinos han de ser por nuestra naturaleza, por nuestro carácter republicanos. Trabajamos duro, tenemos familias, llevamos una vida sana, con buen perfil de salud.

Pero los republicanos a partir de la época de Reagan nos rechazaron con hechos muy racistas. Por otra parte, los demócratas reconocen que tampoco somos un grupo disfuncional que necesita repararse y nunca nos dan la atención, suponen que todas las minorías son iguales y no es así. Así que nadie nos toma en cuenta”.

¿Y qué deben hacer los latinos para poder responder a esa indiferencia de una reforma migratoria que ambos partidos no han querido dar en más de 40 años? ¿Cómo deben responder?

“Nosotros tenemos que escribir nuestra propia narrativa, porque ahí está el dilema. Nosotros, como 65,000000 de latinos, no contamos nuestra propia narrativa de quienes somos en este país. No la tenemos. Así que ellos son quienes ponen sus narrativas, como sospechan que seamos. Pero no tenemos nuestra propia narrativa y tenemos que crearla nosotros mismos”.

“Nadie nos ayuda, nadie nos entiende y ni a veces nosotros mismos. Lo veo en mis estudiantes, en UCLA, que internalizan lo que han oído de los latinos y llegan a creer todo, de que somos disfuncionales, pandilleros, etcétera…”.

En las clases, yo solo les doy datos científicos de la realidad de los latinos y cambian de opinión, y de repente se sienten culpables por haberse dejado llevar por las narrativas extranjeras”.