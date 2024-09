Raúl Rosas Jr. tiene la meta de retirarse a los 25 años en lo más grande de la UFC

El mexicano Raúl Rosas Jr. es uno de los grandes peleadores de la UFC. Con tan solo 19 años, el peleador tiene la meta clara de sus objetivos y afirmó que quiere ser campeón y retirarse a los 25 años.

Este sábado se enfrentará en la Sphere de Las Vegas ante Aori Qileng (25-11-0) y seguirá la búsqueda hacia el título de peso gallo.

“Yo sólo quiero cumplir mis sueños, que son convertirme en el campeón más joven de la UFC, defender el cinturón unas pocas veces y retirarme. Con suerte, a los 25 años mi carrera ya estará acabada y podré pasar más tiempo con mi familia”, comentó el atleta mexicano.

De acuerdo a reportes, el evento de este sábado está en camino de ser, con diferencia, la producción más grande en la historia de la promoción de MMA.

Raúl Rosas Jr. reconoce que aún no es candidato al título

Rosas Jr. está lejos de estar en las principales peleas por el título supergallo. Uno de los combates estelares de la jornada de este sábado será ese título en juego con la pelea entre Sean O’Malley ante Merab Dvalishvili.

“Siento que ahora mismo esta es mi oportunidad”, dijo Rosas. “Esta pelea de este sábado me pondrá en una muy buena posición, con cuatro victorias en UFC y cuatro finales. Ahora mismo, estoy concentrado en eso. Pase lo que pase, estaré listo”.

El mexicano reconoce que aún no está para el título, aunque de ganar este combate y conseguir un buen rival para su próxima pelea se pondrá más cerca de su gran objetivo.

“Aún no por el título, pero después de esta pelea, creo que puedo conseguir un gran nombre y tal vez un (oponente) entre los 15 mejores”, dijo Rosas. Y añadió: “No me malinterpreten. Este sábado, la gente realmente no conoce (a Aoriqileng), pero es una buena prueba para mí. Es bueno en lo que hace. Creo que es un paso adelante en la competencia. Así que estoy emocionado de salir y pasar la prueba”.

