Óscar de la Hoya lanza dura respuesta a Juan Manuel Márquez 

Juan Manuel Márquez recientemente apareció en un podcast y ventiló algunos problemas del pasado con Óscar de la Hoya. El promotor le habría pedido 20% de las ganancias de su pelea con Manny Pacquiao en 2012. El Golden Boy aclaró las razones de su petición a “Dinamita”.

En el podcast ‘Un Round Más’, Juan Manuel Márquez recordó este porcentaje de dinero que había pedido De la Hoya por su pelea con Manny Pacquiao. “Dinamita” explicó que era una petición fuera de lugar porque no había vínculos contractuales y el combate lo habría concertado Fernando Beltrán.

“’(Me dice) ‘Yo veo que ya no vas a renovar, queremos que nos des el 20% de lo que vas a ganar en la pelea contra Pacquiao’. Y que la gente lo sepa, no me interesa, a mí me gusta decir lo que es. Y a partir de allí que no le di nada, me dijeron que se los robé yo a ellos, que era ratero. Yo le dije ‘Sí, no te preocupes’. Yo dije dentro de mí: ‘sí güey’, te lo voy a dar después de lo que me robaste durante cinco años’”, dijo Márquez.

Estas declaraciones llegaron rápidamente a oídos de Óscar de la Hoya. El ex peleador mexicano no dudó para responderle a Márquez. El Golden Boy fue tajante al momento de explicar que ese porcentaje que exigía era parte del pago por evento y le correspondía.

“Juan, ignorante, negociaste ese contrato con tu propio promotor y abogado y lo firmaste, lo aceptaste todo en papel. Además, el 20% del PPV es el estándar que le corresponde a los promotores, ¿crees que debí trabajar gratis? Lo que empeora esto es que antes de ser boxeador eras contador, pero aún no podías manejar tus propias finanzas”, dijo De la Hoya en sus redes sociales.

Para cerrar, Óscar de la Hoya cuestionó el actual estatus financiero de Juan Manuel Márquez al indicar que está arruinado. En este sentido, el promotor lamentó que esté en esta situación. Para cerrar, el Golden Boy argumentó que las declaraciones de Márquez fueron condicionadas por las acusaciones previas del Canelo Álvarez.

“Escucha, lo siento, lamento que estés arruinado, pero como gastes tu dinero no es mi problema. Siempre le he pagado a todos lo que tienen contratado y a lo que tienen derecho, es por eso que he estado en el negocio por más de 20 años. Juan, seamos honestos, sólo dijiste eso porque escuchaste a Canelo difamarme. Lo siento, Juan, que estés luchando, odio ver a expeleadores que terminen así, tan triste y patético. Yo sólo te voy a meter en problemas, amigo, así es que mantén mi nombre fuera de tu pinche boca“, concluyó.

¿Qué dijo Saúl Álvarez?

Previo a su pelea contra Jaime Munguía, Saúl Álvarez también criticó su etapa en la que tenía a Óscar de la Hoya como promotor. El Canelo acusó al Golden Boy de querer robarle dinero en el pasado.

“Que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y solamente lucró con mi nombre. Nunca perdí ni un centavo, solo gano dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas”, aseguró.

