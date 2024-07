JM Márquez sobre Chávez Jr. vs. Jake Paul: Falta de respeto

Juan Manuel Márquez cree que es una falta de respeto para el deporte que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) esté considerando una pelea por un título entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul.

En el programa Aguas Profundas de ProBox TV, Dinamita Márquez explicó que los organismos y promotores solo se están preocupando por el negocio, y por eso ven factibles el duelo entre Chávez Jr. y Paul porque vendería mucho.

“Ahora sí que es una gran falta de respeto al boxeo. Ahora se están preocupando más por el negocio, por el dinero que genere, porque podría generar dinero. Por supuesto Chávez Jr. tiene nombre a pesar de que ya no está en su mejor momento, él genera, él vende y también Jake Paul, imagínense una gran venta que podrían hacer, el pago por evento, una gran entrada en la arena: ¿Pero qué está pasando con el boxeo? Una gran falta de respeto hacer este tipo de cosas, poner un boxeador con un youtuber y no ponerlo en su mejor momento”, dijo.

Julio César Chávez Jr. podría tener la oportunidad de pelear por un título nuevamente. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

“Todos los que sabemos de box y todos los que conocemos de box estamos viendo que eso lo están haciendo solo por negocio, y la gente que va a ver este tipo de peleas es gente como aficionados de ocasión. A que voy con esto: que no ven box, que no son seguidores de boxeo, que no saben de qué se trata un entrenamiento 100% de un verdadero peleador, así que yo creo que es una gran falta de respeto”, agregó.

Julio César Chávez Jr. volvió a la acción y derrotó a Uriah Hall, expeleador de UFC, por decisión unánime en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry en la atracción principal. Tras la pelea, el mexicano retó al youtuber y, como ambos andan buscando un cinturón, la AMB abrió la posibilidad de que puedan coronarse.

El mexicano, que estuvo casi 3 años de inactividad por sus problemas con las adicciones, tuvo una actuación deslucida y muchos fanáticos lo han criticado. El excampeón reconoció después del enfrentamiento que peleó a un 60 o 70 por ciento de su capacidad y que, a pesar de que no dio el espectáculo que el público quería, se sintió muy bien.

Chávez Jr. busca retomar su carrera tras sufrir una recaída y ser arrestado a principios de 2024 por posesión de armas de fuego ilegales. Cinco meses después, el juez aceptó la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados y le fueron retirados todos los cargos. El peleador mexicano se encuentra en un programa de rehabilitación en Los Ángeles y ha estado totalmente sobrio desde entonces.

Jake Paul dominó y descargó todo su poder sobre Mike Perry. Crédito: Esther Lin/MVP | Cortesía

Ahora, el hijo del César del Boxeo quiere conseguir una oportunidad por el título de peso crucero de la AMB en manos de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez después de tener otra pelea previa.

En cambio, Jake Paul tendrá primero que enfrentar a Mike Tyson el 15 de noviembre antes de pensar en cualquier otra pelea, pero el youtuber siempre ha dejado claro que le gustaría muy pronto pelear por un título mundial.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, sumó otro resultado positivo para encaminarse a una pelea por el campeonato de peso crucero. El también youtuber tiene récord de 10 triunfos (siete por la vía del nocaut) y un revés. Por su parte, Mike Perry sigue sin poder ganar sobre el cuadrilátero y sumó su segunda derrota.

