JM Márquez dice que Edgar Berlanga no es rival para Canelo Álvarez

Juan Manuel Márquez expresó que Edgar Berlanga no es rival para Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras conocerse la noticia de que ambos peleadores estarían a punto de cerrar un acuerdo para enfrentarse el 14 de septiembre en Las Vegas.

En el programa Aguas Profundas de ProBox TV, Dinamita Márquez explicó que, aunque la rivalidad México-Puerto Rico es buena, Berlanga es un peleador de nivel medio que no se ha visto bien con oponentes más duros y contra Canelo Álvarez no será diferente.

“Edgar Berlanga se me hace un peleador de nivel medio, no tan bueno, lo hemos visto con rivales con poquito nivel y se ha visto mal. Llevaba un récord invicto de 16 nocauts, empezó a subir el nivel y empezó a no verse bien, empezó a ganar por decisión”, dijo.

“La rivalidad entre México y Puerto Rico ha sido buena, pero bueno hay que esperar. Yo creo que Berlanga para decirlo claro y como debe ser no es rival para Canelo Álvarez”, añadió.

De acuerdo con Mike Coppinger de ESPN, Canelo Álvarez peleará con Edgar Berlanga el fin de semana de la Independencia de México en el T-Mobile Arena en Las Vegas y competirá directamente con UFC, que ese mismo día estará celebrando la edición 306 en honor a los peleadores aztecas en The Sphere.

Después de que el mexicano llegara a un acuerdo con su retador obligatorio William Scull para así poder mantener su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Edgar Berlanga y David Benavídez, ambos rivales mandatorios, eran las opciones más fuertes para su segundo duelo en 2024, pero Chris Eubank Jr. ahora parece ser el favorito para subir al ring.

Berlanga ha sonado desde principios de año como favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, el puertorriqueño ha intensificado su campaña para que le den la oportunidad por los títulos de peso supermediano y podría conseguirla muy pronto.

Canelo Álvarez podría pelear con Edgar Berlanga en septiembre. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

