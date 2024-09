Trump amenaza con retener ayuda para incendios en California si gana elecciones

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump aseguró el viernes que negaría la ayuda a los bomberos para controlar incendios en California si el gobernador demócrata Gavin Newsom no respalda sus políticas.

Los intensos incendios forestales en el sur de California provocaron la evacuación de decenas de miles de personas esta semana y se espera que empeoren en los próximos años.

“Gavin Newscum [Newsom] va a firmar esos papeles”, dijo Trump durante la conferencia Newsmax celebrada en su club de golf en Rancho Palos Verdes, al sur de Los Ángeles, pronunciando mal el apellido del gobernador demócrata. “Y si no firma esos papeles, no le daremos dinero para apagar todos sus incendios. Y si no le damos el dinero para apagar esos incendios, tendrá problemas”.

Los incendios forestales afectan cuatro condados del sur de California. Crédito: Eric Thayer | AP

Trump “admitió que bloqueará los fondos de emergencia para desastres para resolver venganzas políticas”, dijo Newsom en una declaración en X.

“Hoy son los incendios forestales de California. Mañana podrían ser los fondos para huracanes en Carolina del Norte o la asistencia por inundaciones para los propietarios de viviendas en Pensilvania”.

Las condiciones climáticas extremas que provocan incendios son cada vez más comunes y más severas debido al cambio climático.

Esta no es la primera vez que Trump amenaza con retener la ayuda federal a California. Lo hizo mientras estaba en el cargo durante las temporadas de incendios forestales de 2019 y 2020.

Trump, que actualmente intenta atraer a los votantes del Valle Central, ha presionado a Newsom para que apoye una política que bombearía más agua del delta del Sacramento-San Joaquín.

El bombeo de agua está regulado actualmente para proteger a un pez en peligro de extinción, el eperlano.

Trump asegura sin pruebas que los votos no se cuentan bien en California

A pesar de perder las elecciones presidenciales de 2020 por 5 millones de votos en California, el expresidente afirmó que ganaría el estado si los votos se contaran correctamente.

“No tienen un sistema de votación honesto. Envían millones y millones de papeletas. Van por todas partes”, dijo. “Tienen un sistema muy deshonesto aquí. Si me presentara con un contador de votos honesto en California, ganaría California”.

En su primera conferencia de prensa desde su debate con Harris el martes, Trump habló durante más de una hora.

En repetidas ocasiones criticó a los moderadores del debate por parciales, afirmando que ganó el mismo, aunque las encuestas posteriores al debate sugieren lo contrario, y también prometió que ordenaría deportaciones masivas, comenzando en Springfield en Ohio y en Aurora, en Colorado, si es reelecto.

