Centroamérica conmemora su Independencia en Los Ángeles

Brenda Campos, originaria de Guatemala, ha sido voluntaria para el Festival de la Confederación Centroamericana (COFECA) por 3 años y este año también fue elegida como la mariscal de su país.

Para Campos la importancia del evento es compartir con las nuevas generaciones en Los Ángeles las diferentes culturas y tradiciones de Centroamérica.

Francine Melgar atiende a clientes en el festival de COFECA en Los Angeles.

“Pienso que tenemos que darles cultura a los hijos, porque es algo que se está perdiendo”, explicó Campos. “Saben dónde nacieron sus padres, pero muchas veces no nos esforzamos en enseñarles la cultura”.

Adicionalmente, Campos dice que el evento sirve para crear más unidad entre la comunidad centroamericana.

“Sufro y vivo no solo para Guatemala sino para toda la comunidad que tengo alrededor, no importa de qué país sea”, dijo Campos.

Este año es el 41º evento anual de COFECA donde todos los países de Centroamérica se unen para conmemorar su independencia a través de un colorido festival de dos días y un desfile que se realizará el domingo 15 de septiembre.

Los países participantes incluyen: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y este año tienen países invitados que incluyen a Perú y República Dominicana entre otros.

El grupo de baile folclórico de Fremont High School posa para un retrato en el festival de COFECA.

Una vista de una tienda en el festival de COFECA.

Hace 203 años, el Acta de Independencia de Centroamérica fue firmada el 15 de septiembre en el Palacio Nacional de Guatemala en la capital, Ciudad de Guatemala, por José Cecilio del Valle, alcalde en ese entonces.

El Acta de Independencia proclamó la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua de España que se celebra hasta la fecha.

El sábado fue el primer día del festival de COFECA en MacArthur Park y participa grupos de baile, actuaciones musicales, brincolines, resbaladillas, juegos, comida de diferentes países y mucha diversión para toda la comunidad.

Francine Melgar es dueña del restaurante salvadoreño La Fonda de Don Cuper y trajo una lonchera de comida donde vendió pupusas, pastelitos, yuca frita, platanitos y aguas frescas.

Fue la primera vez que esta comerciante participó en el evento, gracias a una invitación que recibió y estuvo encantada de ver diferentes culturas en el mismo lugar.

“Me gusta la música, la diversidad, y los bailes folclóricos”, dijo Melgar. “Todo está muy bonito”.

Joseph Che, originario de Camerún, estuvo en el festival con un mapa del continente de África detrás de él y artefactos en frente.

Joseph Che posa para un retrato en el festival de COFECA.

“Estamos aquí para invitar a las personas a aprender y ver todo lo que tiene que ofrecer África”, dijo Che. “Más que nada es para que los jóvenes puedan aprender algo de otra cultura distinta”.

El domingo 15 de septiembre se llevará a cabo el desfile Centroamericano, donde a lo largo de casi dos millas desfilarán alrededor de 50 carrozas decoradas, grupos ecuestres y tres bandas musicales del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), entre otros invitados especiales, según un reporte de El Pasajero de Metro.

Cada año se espera la asistencia de entre 15,000 y 20,000 centroamericanos para ver el desfile, según Verónica Ruiz que es parte de la comisión de cultura de Guatemala para COFECA.

Aunque se vieron decenas de personas en el festival, Yanira Mancía que tiene más de 30 años asistiendo el festival de COFECA, dice que ha notado una disminución de personas año tras año.

“Antes era más grande y se veía más gente”, dijo Mancía. “No sé por qué ha bajado bastante, porque antes a esta hora ya estaba llenísimo”.

A pesar de que haya menos gente, Mancía sigue regresando porque disfruta ver que su nieta conozca más de sus raíces salvadoreñas.

El desfile comenzará a las 11 de la mañana el domingo en la intersección de Vermont Ave y Pico Blvd. y terminará en la intersección de la calle Park View y la calle siete donde seguirá la celebración en el área del festival hasta las 10 de la noche.

Las pupusas no podían faltar en el Festival Centroamericano.

Campos espera ver más participantes para el evento este año y dice que la unión es sumamente importante para que los inmigrantes cambien la narrativa de opresión que existe.

“Como inmigrantes tenemos la obligación de ser unos buenos ciudadanos para que seamos reconocidos como empoderados no como víctimas, porque ya no me gusta esa palabra aquí”, dijo Campos. “Si nos unimos nosotros todos podemos porque no hay peor barrera, que la que tú mismo te pones”.