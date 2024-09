Limoneros en Michoacán paran actividades por muerte de empresario; ‘Los Viagras’ lo amenazaron

Después de que se dio a conocer el asesinato del empresario José Luis Aguiñaga Escalera, un amplio grupo de limoneros detuvieron sus labores en tres localidades de Buenavista, Michoacán, México.



A decir de la prensa local, ‘Tito’ Aguiñaga fue atacado por sujetos armados en uno de sus ranchos, por lo que los empacadores reforzaron medidas de seguridad y se comunicaron con otros limoneros del lugar para dialogar sobre lo sucedido y tomar ciertas medidas.



Se sabe que los empleados no cuentan con condiciones de seguridad para desempeñar sus labores, por lo que decidieron parar las labores en las localidades de Felipe Carrillo Puerto, más conocida como ‘La Ruana’, Buenavista Tomatlán y Santa Ana Amatlán.



“Todos los empaques municipio Buenavista (pararon), son alrededor de 20 empaques y el paro es indefinido“, dijo uno de los empleados a la prensa.



Contrario a lo que se llegó a decir en redes sociales, no fueron los limoneros los que tomaron la decisión de parar sus actividades, sino de sus jefes, quienes también asumirán las consecuencias, pues por cada día parado tendrán pérdidas muy grandes.



A decir de los limoneros, son sus patrones o coordinadores los que suelen ser las principales víctimas por el cobro de piso.



El medio NMAS informó que días atrás, el limonero asesinado había sido amenazado por presuntos integrantes del grupo delictivo de ‘Los Viagras’ para que cubriera el pago por cobro de piso.



Los afectados han mencionado que el cártel les exige hasta 40 mil pesos (2,081.67 dólares) por permitir que los camiones salgan cargados con limón de dicho municipio.



Pese a que se sabía sobre la extorsión al limonero Aguiñaga, la Fiscalía General del Estado no tenía conocimiento de las extorsiones.

También te puede interesar: