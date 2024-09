Más de 17 años de prisión contra exmaestro que grababa a niños en los baños de una escuela en Irvine

En un disco duro que le fue confiscado el 27 de febrero de 2023, un exprofesor del condado de Orange guardaba tres imágenes y tres videos de menores de 12 años, a quienes grabó en los baños de una escuela.

Por esos crímenes cometidos, Siu Kong Sit, de 38 años y residente de Rowland Heights fue sentenciado a 17 años de cárcel en una prisión federal.

De acuerdo con la acusación federal presentada en su contra, el maestro de secundaria instaló en secreto cámaras ocultas en los baños de la escuela y de otros lugares del campus y, durante un lapso de tres años, vio y descargó cientos de imágenes, incluidas las de niños menores de 12.

Siu Kong Sit se declaró culpable de posesión de material de abuso infantil. Fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos, John W. Holcomb, quien ordenó que Sit fuera puesto en libertad supervisada de por vida, luego de su eventual liberación de prisión y programó una audiencia de restitución de la sentencia para el 8 de noviembre.

Sit se declaró culpable el 29 de marzo de un cargo de posesión de pornografía infantil.

“Este acusado fue la pesadilla de todo padre de familia, que, en lugar de preocuparse por la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los explotó de la manera más aborrecible” dijo el fiscal federal Martín Estrada.

“Es importante que enviemos un mensaje contundente de tolerancia cero hacia quienes se aprovechan de los niños. Mi oficina continuará procesando a los delincuentes que se aprovechan de nuestra juventud en la máxima medida permitida por la ley”.

Según el acuerdo de declaración de culpabilidad de Sit, al menos desde febrero de 2020, cuando trabajaba como profesor en la escuela secundaria Beckman en Irvine, comenzó a instalar en secreto cámaras ocultas en los baños ubicados en el campus.

Después de instalar las cámaras, Sit revisó periódicamente los vídeos capturados por las cámaras y descargó los que eran de su interés.

Siu Kong Sit enfrenta cargos federales por abuso a menores.

En mayo de 2022, mientras se desempeñaba como entrenador del equipo de robótica de la escuela secundaria, Sit colocó una cámara oculta en el baño de una habitación de hotel donde se hospedaban estudiantes menores del equipo de robótica durante un torneo en Texas.

Entre 2020 y 2023, Sit vio y descargó cientos de imágenes de niños y adultos, en diversos estados de desnudez, usando el baño.

Después de que se descubrieran las cámaras, en febrero de 2023, las fuerzas del orden confiscaron varios dispositivos digitales de la casa de Sit, quien poseía y era el único usuario de todos los dispositivos.

La policía también confiscó dos unidades de almacenamiento externo de las cámaras que el acusado había instalado en secreto en Beckman High School de la ciudad de Irvine.

Una revisión forense de los diversos dispositivos digitales identificó docenas de imágenes y videos de pornografía infantil, incluidas imágenes y videos que Sit había grabado por sí mismo de niños cuando usaban los baños y en diversos estados de desnudez.

Las víctimas que Sit grabó sin su consentimiento tenían menos de 18 años y algunas de las víctimas eran menores de 12 años.

Una búsqueda en un disco duro propiedad de Sit resultó en la incautación de al menos 22 imágenes y un video de Material de Abuso Sexual de Niños (CSAM), incluidos varios que mostraban a un niño pequeño participando en actividad sexual.

La búsqueda en un disco duro independiente propiedad del depredador sexual contenía al menos 150 imágenes y cuatro vídeos de CSAM.

En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Sit admitió poseer conscientemente imágenes y videos de menores de 12 años participando en conductas sexuales.

Por otra parte, la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange ha presentado cargos penales contra Sit en el Tribunal Superior del Condado de Orange en relación con las víctimas adultas en el asunto de los videos ocultos.

Los cargos presentados en el tribunal estatal en relación con las víctimas menores de Sit fueron desestimados para que el caso federal pudiera continuar.

Culpable de pornografía infantil

Mark Phillip Oster, ex entrenador de fútbol y árbitro del condado de Orange, se declaró culpable en un tribunal federal de Los Ángeles de pornografía infantil.

Mark Phillip Oster enfrenta cargos federales por abuso a menores.

Oster, de 64 años, era un entrenador de la Organización Estadounidense de Fútbol Juvenil (AYSO) se declaró culpable de un cargo federal, admitiendo que escondió una cámara en un lugar donde él sabía que una niña menor de edad que estaba bajo su cuidado se desnudaría y persuadió a una segunda niña de un país extranjero que le enviarle fotos de ella desnuda.

Mark Phillip Oster, quien se desempeñó como árbitro y entrenador desde 2015 hasta 2021, en una secundaria de Huntington Beach, se declaró culpable en un tribunal federal de Los Ángeles, a un solo cargo de producción de pornografía infantil. Será sentenciado el 25 de noviembre y se enfrenta a una probable sentencia de entre 15 y 30 años tras las rejas, según la fiscalía de los Estados Unidos.

En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Oster admitió haber publicado imágenes de niños pornografía a un sitio web en la web oscura que se dedica a compartir imágenes y videos de pornografía infantil y al debate sobre el abuso sexual infantil.

En el sitio, el hombre acusado compartió su conocimiento sobre cómo es la pornografía infantil que se produce en Filipinas, y explicó cómo la explotación sexual de niños opera en el sudeste asiático.

Las autoridades también descubrieron que el acusado había compartido pornografía infantil en Facebook y Skype y almacenaba pornografía infantil en su cuenta de fotos en Google.

De igual manera, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) le incautaron discos duros en su casa, en marzo y agosto de 2021, los cuales contenían numerosas imágenes de pornografía infantil que produjo con la niña que estaba bajo su cuidado, y que en aquel momento tenía menos de 12 años.

Además, a lo largo de 2020 y hasta julio de 2021, Oster produjo pornografía infantil “atrayendo, persuadiendo y dirigiendo” a una segunda niña, que tenía unos 13 años y vivía fuera de los Estados Unidos, para que se tomara fotografías de ella misma, desnuda, y que se las enviara a Oster, según la fiscalía federal, liderada por Andrew Beshai de la sucursal de Santa Ana y el abogado litigante Kyle Reynolds de la Sección de Obscenidad y Explotación Infantil del Departamento de Justicia, quienes están a cargo de la acusación en este caso.

Oster admitió haber “persuadido y seducido” también a la madre la víctima, quien tomó fotografías del cuerpo de su hija. A cambio de las fotografías, Oster envió dinero y regalos a la niña y a su madre.

“La chica estaba vulnerable debido a su pobreza”, dijeron los fiscales federales.

¿Qué pasa por la mente de los criminales?

El doctor Eduardo López Navarro, director ejecutivo de “Entre Amigos Human Services”, en la ciudad de El Monte, analizó que en los casos de los exprofesores de secundaria que poseían material explícito de pornografía infantil, y que instalaron cámaras ocultas para espiar y grabar a las niñas, “muchas de esas personas fueron abusados sexualmente cuando eran niños”.

“Generalmente atacan a los niños alrededor de la edad cuando ellos sufrieron el abuso; les atraen los niños , es decir, si están tomando fotos de niños de 5 a 6 años, es alrededor de su tiempo, cuando ellos fueron abusados”, declaró López Navarro a La Opinión. “Después, ellos pierden el control”.

López Navarro, presentador del programa de radio, La Red Hispana y psicoterapeuta, dijo que, en el los perpetradores de esas conductas con los niños “más o menos la forma rara de entender su comportamiento, es que tratan de recuperar el control de sus vidas, convirtiéndose en victimarios”.

“Hay algunas personas que son muy inseguras sobre su cuerpo, su sexualidad y les atraen más los niños, porque los niños no tienen cómo decir no me gustas, son pequeños y los pueden manipular”, dijo. “Los niños que son sus víctimas son más fáciles de convencer”.

“Los niños carecen de las destrezas de comunicación de un adulto, cuando se trata de un ritual de conquista o de tener una relación con una persona adulta”, añadió. “No tienen la madurez para este tipo de relaciones y, por lo general, porque [los depredadores sexuales] recuerdan lo que se perdió por el abuso durante su infancia”.

El experto en salud mental subrayó que los adultos abusadores solamente están repitiendo la conducta delictiva de quienes les causaron daño y les provocaron traumas para el resto de sus vidas.

“Muchos de ellos actúan así, porque dejaron de ser víctima finalmente, al convertirse en victimarios”, afirmó López Navarro.