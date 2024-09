Robert De Niro otra vez arremete en contra de Donald Trump

De nueva cuenta, Robert Anthony De Niro, reconocido actor de Hollywood, despotricó en contra de Donald Trump y después de llamarlo “payaso” se decantó por Kamala Harris para apoyarla en la boleta.

Desde hace meses, el ídolo de la cinematografía de los 80‘s, ha promovido el mensaje de que un posible retorno del republicano de 78 años a la Casa Blanca pondría en riesgo la libertad que gozan los estadounidenses, pues sería un mandatario vengativo y represor de quienes no están a favor de sus ideas políticas.

“Bajo Trump, este tipo de gobierno desaparecería de la tierra. No es mi intención asustarlos. No, no, esperen, tal vez sí sea mi intención asustarlos, si regresa a la Casa Blanca, podrán despedirse de estas libertades que todos damos por sentado”, expresó en mayo antes de que Joe Biden decidiera renunciar a sus aspiraciones políticas en busca de la reelección.

Presente como invitado en el programa de televisión “Who’s Talking to Chris Wallace?”, el neoyorquino de 81 años fue cuestionado sobre si tenía un problema personal con el exmandatario de la nación y, sin dudarlo un instante, despotricó en su contra.

“Nunca quise tener nada que ver con él. Es un imb&#*. Es un idi&#*. ¿Quién quiere conocer a un payaso como ese?”, expresó.

Aunque a Donald Trump parece no haberle ido bien en su más reciente debate, diversos analistas políticos no se atreven a considerarlo como posible perdedor en la boleta. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En contraparte, De Niro respaldó a Kamala Harris como la alternativa más adecuada en la boleta electoral para guiar al país durante al menos los próximos cuatro años.

“Necesitamos a alguien como ella para hacerlo. Cometerá errores. Por supuesto, todo el mundo los comete. Pero necesitamos a alguien con las intenciones correctas; Este tipo no las tiene y todo el mundo lo sabe. Es una locura. Punto”, subrayó.

Bajo la perspectiva del histrión votar por Donald Trump sería un doble error, pues considera que, al estar nuevamente al frente del gobierno, resultaría muy complicado quitarle el poder.

“Nunca lo dejará. Y cualquiera que se engañe a sí mismo pensando que lo es, vergüenza debería darle”, advirtió.

Hasta el momento, un amplio sector de estadounidenses se mantiene indeciso sobre a quién respaldará en la boleta y los expertos advierten que, al estar tan polarizada la sociedad, dicho segmento de votantes será el que determine al vencedor de los comicios en noviembre.

Sigue leyendo:

• Robert De Niro llama “payaso” a Trump y alerta del peligro que significa su vuelta a la presidencia

• El actor Robert De Niro define a Trump como un “narcisista psicópata” a quien nunca interpretaría

• Lanzan nuevo sabor de helado inspirado en Kamala Harris