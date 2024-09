Óscar de la Hoya reacciona a victoria de Canelo sobre Berlanga

Óscar de la Hoya reaccionó a la victoria por decisión unánime de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, sobre Edgar Berlanga en Las Vegas e insinuó que la pelea fue “aburrida” como había predicho anteriormente.

En una publicación en su cuenta X (anteriormente Twitter), De la Hoya le había advertido a los fanáticos y a los aficionados que no merecía la pena gastar su dinero para ver la pelea de Canelo Álvarez y el puertorriqueño porque “nadie la pidió”.

“Te lo dije. Deberías haber ahorrado el dinero que tanto te costó ganar”, escribió el promotor de Golden Boy Promotions.

Desde que se anunció, el duelo entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga había sido muy criticado porque piensan que el peleador puertorriqueño no era rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban ver, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad titular.

Pero, a pesar de los pronósticos, The Chosen One pudo soportar los doce asaltos ante el campeón unificado de 168 libras y dar un buen espectáculo al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Antes de la pelea, el mexicano aseguró que se había preparado para noquear al boricua en el octavo round, pero no pudo lograrlo. Canelo Álvarez dominó por completo a Berlanga y en el tercer round lo mandó a la lona con un gancho de izquierda y casi lo consigue, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Edgar Berlanga también había prometido que acabaría con el tapatío en el sexto asalto y tampoco cumplió su palabra. Ambos brindaron una buena actuación al público presente y al final los jueces marcaron la victoria para el campeón por 117-110, 118-109, 118-109.

Edgar Berlanga fue derribado por Canelo Álvarez en el tercer asalto de la pelea en Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

