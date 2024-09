Travieso Arce da duro pronóstico sobre Canelo vs. Berlanga

Jorge ‘Travieso’ Arce, excampeón mundial, pronosticó que Edgar Berlanga no tiene ninguna posibilidad de vencer ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez y cree que el mexicano lo noqueará este sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En el canal de ProBox Tv, Travieso Arce aseguró que solo una catástrofe puede ayudar a Berlanga a ganar este enfrentamiento por el campeonato unificado de peso supermediano, ya que no está al nivel de Canelo Álvarez.

“Yo sinceramente creo que tiene que pasar algo catastrófico esa noche para que Berlanga pueda ganar. Que Canelo se enfermara un día antes o que subiera, no sé, entumido, que Berlanga saliera inspirado, en su mejor noche. Pienso, con todo respeto, que en el boxeo hay niveles y creo que Berlanga no está al nivel de Canelo todavía. Claro, es un peleador que va invicto, está en proceso, pero todavía no llega a nivel top de boxeadores como Canelo”, dijo.

Edgar Berlanga dice que tiene el poder para noquear a Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Sin afán de ofender a nadie, yo pienso que Berlanga se va a asustar cuando esté arriba del ring y vea la magnitud del evento, la gente y vea a Canelo enfrente, que se le pare enfrente, yo pienso que se va a asustar. (…) Ahí es donde yo creo que Canelo saca ventaja, tiene muchos años en el nivel top, que ha enfrentado a lo mejor del mundo y a Canelo no lo asusta ni el diablo, entonces yo creo que Canelo a la hora que se decida va a acabar con Berlanga“, agregó.

Travieso Arce explicó que la única forma en la que el boricua pueda tener una oportunidad es estar “dispuesto a morir arriba del ring” y faltarle el respeto al mexicano. El excampeón señaló que espera que Berlanga ejecute lo que ha dicho que le hará a Canelo Álvarez el día de la pelea y no quede solo en palabrería.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente y por nocaut en la primera mitad de la pelea, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío con su jab.

Desde que se anunció, el duelo entre Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el peleador puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban ver, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad titular.

Canelo Álvarez es el favorito para ganar el 14 de septiembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

