Canelo Álvarez dice que ya venció a Berlanga: “La pu**za de su vida”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que ya venció a Edgar Berlanga este sábado 14 de septiembre y que le dará la pu**za de su vida, como lo prometió en la conferencia de prensa en Los Ángeles, cuando disputen el campeonato unificado de 168 libras en Las Vegas.

En el seriado Gloves Off de Premier Boxing Champions sobre el duelo, Canelo Álvarez afirmó que Berlanga no tiene ningún tipo de chance de ganarle e indicó que espera con ansias la pelea para callarle la boca al boricua.

“A mí siempre me ha gustado respetar a mis rivales, pero si no también respondo. Me gusta este tipo de peleadores porque así me gusta callarles la boca más. Así me gusta que esté. Así me gusta que estén muy confiaditos y que hablen y todo. Me gusta romperles el hocico cuando juegan así. Espero con ansias ese día. La pu**za de su vida como le dije”, dijo.

“No, no hay posibilidad (de que Berlanga le gane). La experiencia que tengo, la inteligencia, las habilidades boxísticas. Yo ya gané el 14 de septiembre y estoy agradecido por esa victoria del 14 de septiembre”, agregó.

Desde que se anunció, el duelo entre Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban ver, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad titular.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente y por nocaut en la primera mitad de la pelea, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

El boricua había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Edgar Berlanga provocó a Canelo Álvarez en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

