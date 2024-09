Aumentan los pleitos entre estudiantes del LAUSD

Las peleas y los altercados físicos entre los alumnos de las escuelas intermedias y secundarias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) van a la alza, ya que aumentaron de 4,950 a 6,620, más de un tercio entre 2022 y 2023.

Si estas cifras les parecen preocupantes, esperen a conocer que en este primer año del ciclo escolar, son un 25% más altas en comparación con el año pasado, de 400 a 467.

Para ser precisos, en el año escolar 2018-2019, el LAUSD reveló que ocurrieron 2,315 peleas o agresiones físicas, ya para el 2022-23, estos incidentes de violencia entre los estudiantes, aumentaron a 4,569.

Estos datos fueron dados a conocer durante la reunión del comité de seguridad escolar de la Junta de Educación junto con los resultados de la Encuesta de Experiencia Escolar de la primavera pasada.

​​“Obviamente este aumento de las peleas se da a raíz de covid-19 y como consecuencia del encierro familiar al que niños y jóvenes se vieron sometidos, y hay que recordar que muchos sufrieron la pérdida de familiares, lo que resultó en un trauma colectivo”, dijo Evelyn Alemán, fundadora de Our Voice, Comunidades para una Educación de Calidad, una red de apoyo en el que participan padres latinos con hijos en las escuelas del LAUSD.

A esta problemática, explicó, hay que sumarle que en las escuelas y en la comunidad no hay suficientes recursos de salud mental.

“Se necesitan terapeutas que ayuden a los estudiantes a procesar el impacto de covid. Lo que sucede es que para obtener una cita, tardan meses, a menos que sea una emergencia. Pero lo que se necesita es acceso a la salud mental en el tiempo apropiado”.

De acuerdo a Alemán, otro factor que ha contribuido al incremento de los altercados físicos entre los estudiantes está relacionado con el incremento de las drogas ilícitas que impacta a las comunidades latinas, de la violencia que se deriva de los mismos enervantes y el desamparo.

“Además de todo esto, debemos tomar en cuenta que en 2020, el LAUSD decidió eliminar a la policía escolar de las escuelas sin tomar en consideración a los padres latinos que son la mayoría”.

Lamentó que no haya comunicación del LAUSD con la comunidad migrante e indígena en el tema más importante para los padres latinos, la seguridad escolar.

“La eliminación de la policía escolar se dio a partir de las protestas que se presentaron tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020”.

La Junta Directiva del LAUSD votó por recortar el presupuesto y no hay más estaciones de policía en las escuelas intermedias y secundarias.

Alemán dijo que el plan de seguridad que les presentaron está enfocado en una justicia restaurativa que no lleva la voz de los padres latinos.

“En ese plan no nos incluyeron. Nuestras voces no están ahí; y por tanto, no es un plan alineado con las comunidades indígenas e inmigrantes en cuanto a la seguridad escolar”.

Añadió que no se puede construir una torre lejana de la experiencia del pueblo y menos cuando en el primer mes de clases, han encontrado problemas de pandillas, drogas y armas en las escuelas.

“Ellos quieren basar su plan en un enfoque de justicia restaurativa. Nosotros decimos que está bien, pero además de eso, hay que tener una policía escolar y recursos de salud mental. Una combinación de estas tres, dentro y fuera del campus”.

Si no lo hacen así, dijo que van a terminar frustrados y decepcionados de la inercia que observan mientras la violencia crece en las escuelas.

La versión del LAUSD

“La seguridad de nuestros estudiantes y campus es nuestra máxima prioridad”, dijo el jefe de operaciones escolares, Andrés Chait en relación con los resultados del sondeo.

“El Distrito Unificado de Los Ángeles ha hecho enormes avances para promover una cultura de conciencia y seguridad, y asociarse con la policía escolar de Los Ángeles, las fuerzas del orden locales y los municipios para garantizar la cobertura y la rapidez. Revisamos y refinamos continuamente nuestros protocolos de seguridad”.

Por otra parte, un vocero del LAUSD, dijo que se han tomado medidas para hacer que las escuelas sean más seguras para estudiantes, familias y empleados.

“El año pasado, el Distrito anunció Every School Safe: Blueprint for Safety, un plan de seguridad integral para hacer que nuestros campus sean más seguros. Las medidas de seguridad incluyen esfuerzos del LASPD, asociaciones con las fuerzas del orden, municipios y organizaciones comunitarias, mayor apoyo socioemocional, mejores sistemas de notificación y comunicación y apoyo a la conducta positiva”.

El Distrito también lanzó la aplicación Los Angeles Schools Anonymous Reporting (LASAR), que permite a la comunidad escolar de Los Ángeles denunciar de forma anónima casos de actividad sospechosa, incidentes de salud mental, consumo de drogas, tráfico de drogas, vandalismo y otros problemas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

“Este año, estamos lanzando Safe Kid Alliance, que aprovecha las asociaciones con las agencias de aplicación de la ley, las organizaciones comunitarias y los municipios para crear campus más seguros para los estudiantes”.

Además – dijo – que se proporciona apoyo policial escolar, incluida una presencia en el campus, en las escuelas según corresponda y dentro de la política de la junta.