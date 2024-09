Carlo Ancelotti sale en defensa de Vinícius Júnior por los ataques que recibe en estadios

El director técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, volvió a salir en defensa del delantero brasileño Vinícius Júnior, dejando en claro que, si a él le llega a suceder lo que vive su jugador en los campos rivales, “reaccionaría igual”. El técnico se quejó una vez más de la plaga de lesiones que vive actualmente el club y a señalar a los organismos pertinentes que mandan en el fútbol mundial y exigió “reducir el calendario”, y tomó como ejemplo el nuevo formado de la Champions League en donde se deberán jugar “2 partidos más”.

Ancelotti además tomó la oportunidad de afirmar que el equipo “está donde quieren estar” a estas alturas de la campaña, dejando por sentado que acaban de culminar “de hacer la pretemporada”. También hizo mucho énfasis en que tiene “mejor plantilla” que la de la temporada pasada, y también dio la buena noticia que recupera a Bellingham, Tchouameni y que “Militao jugará”.

Vinicius y todo lo que debe lidiar desde las gradas

“Lo de Vini es una reacción a una acción muy fea que pasa muchas veces. Yo tampoco podría aguantar tantos insultos. Es la verdad, lo que ha pasado desde que he llegado es algo que no se puede soportar, entiendo los pitos al rival, pero insultarle hasta en el calentamiento no es normal. Lo hacen porque es un peligro a nivel deportivo y buscan descentrarlo”, comentó el italiano, que se solidarizó sin titubeo alguno con su futbolista.

El amplio calendario es parte del problema en las lesiones

“La solución no está en nuestra mano ante un calendario demasiado exigente. Viene otra Champions nueva que añade dos partidos más. Si los organismos que manda no empiezan a pensar que las lesiones son porque juegan demasiados partidos, tenemos un problema. Tienen que empezar a pensar en reducir el calendario y hacer competiciones con partidos más atractivos”.

Pretemporada y la plantilla

“Tras seis partidos, estamos donde queremos estar. Hemos ganado un título, pero sabíamos que habría problemas con los jugadores que llegaron tarde a la pretemporada. Antes eran cinco semanas de preparación y después empezaban las competiciones. Para nosotros ha sido un periodo de pretemporada desde que jugamos el 14 de agosto el primer partido”, se quejó fuertemente el italiano, quien además comparó la plantilla del año pasado con la actual.

“Hemos perdido dos jugadores importantes, Nacho y Kroos, y también a Joselu. Pero lo hemos reemplazado con el mejor o uno mejores del mundo. Pienso que sí tenemos mejor plantilla”.

Habló además del Barcelona

Dice “respetar” a su rival histórico, el Fútbol Club Barcelona por su gran arranque de temporada en donde siguen invictos y con 15 puntos en su haber, como respeta “al Atlético, Villarreal y a todos los equipos que lo están haciendo bien”. Ancelotti considera que los favoritos para ganar la Champions son “los mismo de siempre, aunque cambien el formato, incluido el Real Madrid. Pero esta Champions va a ser una nueva historia”.

“El Stuttgart es un buen equipo, bien organizado y será un partido muy entretenido. Que esté en la Champions demuestra que el trabajo de su entrenador Sebastián Hoeneß está siendo fantástico”.

Sigue Leyendo:

Nueva baja sensible para el FC Barcelona: Dani Olmo se pierde varios partidos

Red Bull llama la atención a Max Verstappen por bajo rendimiento en Azerbaiyán

Helmut Marko ve un movimiento “brusco” de Carlos Sainz Jr. en el choque con “Checo” Pérez