Dani Carvajal se pone un objetivo en Champions League para superar a una leyenda del Real Madrid

Dani Carvajal, ahora uno de los capitanes del Real Madrid, buscará a partir de este martes su séptima Champions League. Esto es algo que solo un jugador del Madrid pudo conseguir: Paco Gento.

“Está claro que sería un reto inigualable. Me quedan algunos años para intentar conseguir esa meta pero por qué no soñar que sea este año”, aseguró en rueda de prensa.

El español admitió que ganar el Balón de Oro sería un sueño, aunque con la nominación está más que feliz tras su gran temporadas con Champions League y Eurocopa.

“Una vez finalizada la pasada temporada sí podría decir que a nivel de datos y títulos ha sido una de las mejores de mi carrera, prácticamente insuperable. Estoy muy contento por ello, de ahí la nominación al Balón de Oro. Soñaría con ganar el galardón pero ya con estar ahí para mí es un éxito rotundo”, admitió.

Carvajal no se cierra a seguir renovando con el Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los jugadores con más años en el club y este año finaliza su contrato. Aunque el jugador reconoce que quiere seguir, sabe que la decisión es de Florentino Pérez.

“Mi idea está clara, es seguir aquí el máximo tiempo posible pero siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. El momento en el que no me vea con el nivel suficiente para seguir en la plantilla, daré un paso al lado. Es el único criterio en el que me baso siempre que el club quiera contar con mis servicios”, dijo.

“Aquí el que manda es el club, el presidente es el que tiene que planificar las plantillas. Las condiciones del club con jugadores de una determinada edad es renovar año a año y yo no tengo ningún problema con eso mientras mi nivel siga estando para cosechar títulos”.

El Real Madrid debutará este martes ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu en busca de la décimo sexta Champions League y con Kylian Mbappé que aspira a su primera Copa de Campeones.

