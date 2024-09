Ronda Política: Dos debates cruciales en una semana

El debate entre el concejal Kevin de León y la abogada Ysabel Jurado en torno a la elección por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, permitió a cientos de residentes del barrio Lincoln Heights, no solo conocer sus posturas en torno los problemas que enfrentan sino hacer un contraste entre ambos.

Si bien Jurado es muy articulada y tiene muy buenas intenciones, la experiencia de más de 20 años de Kevin de León se la llevó de calle.

Jurado tiene a su favor que es una cara fresca en la política local y está trabajando duro por ganar, tocando miles de puertas.

Sin embargo, en el debate dejó ver su falta de experiencia y desconocimiento en temas claves.

Usó a su favor su historia de vida, mencionando varias veces que es una madre soltera, trabajadora, hija de inmigrantes indocumentados filipinos, incluso soltando una que otra palabra en español porque no olvidemos que cerca del 70% de los residentes del distrito 14 es latino mientras que el grupo étnico que ella representa es por alrededor de 13%.

A Ysabel le faltó aclarar por qué está a favor de abolir y desfinanciar al Departamento de Policía de Los Ángeles, una de las demandas más sentidas de los Demócratas Socialistas de América (DSA), organización de la que forma parte.

Eso hubiera sido muy importante porque ella ahora presume del respaldo político de personajes como la supervisora Hilda Solís, de la Federación de Sindicatos y del Partido Demócrata que son parte del establishment demócrata que choca contra los preceptos del DSA.

Tampoco tuvo sentido que constantemente estuviera repitiendo los supuestos logros que los concejales Eunisses Hernández y Hugo Soto han alcanzado en sus distritos. Está bien que ellos son sus padrinos políticos, y debe estarles muy agradecida, pero quienes deben evaluar el trabajo de Hernández y Soto son los electores de su distrito.

De León explotó en el debate los resultados que no solo ha tenido como concejal sino como senador y asambleísta. Se le vio seguro en todo momento. Su pasado como líder del Senado de California, donde pasó por negociaciones duras no solo con demócratas sino con republicanos lo hacen un hueso duro de roer; y la verdad que le ha echado los kilos a su trabajo en el distrito, por lo que muchos residentes están contentos con su trabajo

Su punto débil, es el escándalo del audio racista en el que se vio involucrado y que se hizo público en octubre de 2022.

Los resultados de la elección por el distrito 14 nos enseñarán muchas lecciones.

Ahora sí que los electores tendrán la última palabra en noviembre: ¿Kevin o Ysabel?

Otro debate

Fue el que protagonizaron vía zoom el miércoles 11 de septiembre, el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, y su retador, el exfiscal federal Nathan Hochman.

Gascón defendió su récord y aseguró que contrario a las críticas de que es muy suave y tolerante con el crimen, bajo su liderazgo, su oficina ha procesado más de 100,000 crímenes violentos y serios.

Hochman acusó a Gascón de experimentar con la seguridad pública y fallar, por lo que dijo que es tiempo de ponerle fin a dicho experimento social extremo.

Para ser justos, habrá que decir que Gascón ha dado un viraje para endurecer sus políticas frente al crimen, en buscar de restarle credibilidad a quienes buscan desbancarlo.

La contienda por la fiscalía del condado de Los Ángeles y la del Distrito 14 del Concejo Angelino son las más importantes a nivel local.

Qué le espera a Garcetti

Muchos se han comenzado a preguntar cuál es el futuro que le espera al exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, embajador de Estados Unidos en la India, si la vicepresidenta Kamala Harris gana la presidencia en noviembre.

¿Seguirá como embajador? La pregunta surge a partir de que ambos no son aliados políticos ni amigos cercanos; y porque además no olvidemos que Kamala tiene fuertes raíces con la India, ya que su madre proviene de dicho país asiático. De ahí que se deduce que la vicepresidenta, de ganar, querrá nombrar a su propio embajador en la India.

Así que no duden que el año que entra, veamos de regreso a Garcetti en su querida ciudad de Los Ángeles. Trabajo no le faltara, aunque no necesariamente es el empleo que él quisiera.