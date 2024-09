Alexa Dellanos deslumbró en corsé y mini falda

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo de infarto, así es como se dejó ver recientemente la influencer Alexa Dellanos desde sus redes sociales, desatando furor entre su comunidad digital. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la hija de Myrka Dellanos publicó un carrusel de imágenes en el que, como ya es costumbre, dejó al descubierto una probadita de cada paso que da en su día a día.

En esta ocasión, la reconocida influencer decidió mostrar un poco sobre cómo disfrutó de su fin de semana. Se trató de una escapada matutina a un pintoresco y lujoso restaurante en Miami, para el que optó por un atuendo que no solo resaltó sus atributos, también se mantuvo en tendencia gracias a sus detalles.

Alexa Dellanos presumió cinturita en un mini vestido veraniego

El modelito en cuestión estuvo compuesto por unas zapatillas nude con un conjunto de mini falda y croptop en color rosa. Esta última pieza de tipo corsé acentuó su diminuta cintura y figura de reloj de arena.

Para completar su propuesta en moda, Alexa Dellanos lució su larga cabellera rubia en ondas suaves, mientras que su maquillaje se mantuvo natural y con sombras neutrales.

Alexa Dellanos estrena look inspirado en Karol G

“Call it what you want”, escribió la joven para acompañar la publicación que a solo unas horas de haber salido a la luz ya había generado una ola de comentarios donde destacaron los piropos que tuvieron como protagonista a la famosa.

“Hermosa”, “Tan linda”, “Siempre bella y luciendo como una princesa”, “Ese vestido está hecho para ti”, “Que guapa te vez”, “Pareces toda una princesa”, “Reina coquette” y “Qué onda con el cuerpazo, estás en otro nivel”, son algunas de las reacciones que se registraron bajo el comentado post.