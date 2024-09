La camiseta de Messi es la más vendida en la MLS

Lionel Messi sigue demostrando su poder mediático dentro del fútbol de Estados Unidos. El goleador del Inter Miami se quedó con otro galardón, pero esta vez fuera de las canchas: la camiseta de Messi es la más vendida de la Major League Soccer.

El capitán de la Albiceleste volvió a la acción el sábado 14 de septiembre luego de superar una fuerte lesión en la final de la Copa América 2024. Messi marcó dos goles y asistió en la victoria de su club 3-1 contra Philadelphia Union. Su influencia dentro del campo es notoria y esto repercute fuera de él.

En MLSstore, la camiseta de Lionel Messi fue la más vendida de todo el torneo estadounidense. En su segundo año en la Major League Soccer, el atacante del Inter Miami tiene la prenda más solicitada del torneo.

El conjunto de David Beckham no puede negar su influencia en las tiendas. Las grandes estrellas que ha traído la leyenda del fútbol inglés ha repercutido en este ranking. El Inter Miami es el club que más jugadores aporta en este listado: Lionel Messi (No. 1), Luis Suárez (No. 2), Sergio Busquets (No. 11) y Jordi Alba (No. 15).

La lista con las 25 camisetas más vendidas en la MLS. Crédito: MLS IT | Cortesía

Sin embargo, Seattle Sounders no se queda atrás. Esta otra franquicia estadounidense también se ocupa en lo más alto con 4 jugadores en esta lista de 25: Jordan Morris (No. 9), Pedro de la Vega (No. 10), João Paulo (No. 21) y Raúl Ruidíaz (No. 24).

Los jóvenes llaman la atención en la MLS

Una curiosidad de este ranking ha sido la popularidad que han adquirido los futbolistas jóvenes de este torneo. La Major League Soccer se ha convertido en una muy buena escuela para jóvenes futbolistas que pretenden dar el salto a Europa.

Antes de marcharse al Viejo Continente, los futbolistas se hacen figuras en Estados Unidos. Este es el caso de Pedro de la Vega (23), Brian Gutiérrez (21), Cucho Hernández (25), Riqui Puig (25),

Jacob Shaffelburg (24) y John Tolkin (22), todos estos jugadores jóvenes que están en esta lista.

El joven canadiense es una de las figuras de la MLS. Crédito: MLS IT | Cortesía

Además de la juventud, la Major League Soccer se ha favorecido del talento de varios países. Muchos de estos jugadores son ídolos en sus clubes. En este listado de las camisetas más vendidas, hay hasta 14 nacionalidades figuran en el ranking. Entre ellas están: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Gabón, Hungría, entre otros.

Sigue leyendo:

– Lio Messi regresa con doblete a Inter Miami tras larga lesión

– Exárbitro confiesa haber favorecido a Messi en un partido contra México

– Lionel Messi escogido Mejor Jugador de la Jornada en la MLS tras su regreso

– Sin poder jugar aún, ¿quiénes son los fichajes confirmados de San Diego FC?