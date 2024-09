Mujer rocía gas pimienta a jóvenes en Los Ángeles

Una mujer fue arrestada después de atacar con gas pimienta a un grupo de adolescentes en un restaurante Taco Bell de Los Ángeles, incidente que fue captado en video y divulgado en las redes sociales.

La grabación muestra a la mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer públicamente, en el momento en que confronta a un grupo de jóvenes estudiantes de Carson High School en un restaurante Taco Bell, en el área de Carson.

De acuerdo con algunas personas que tienen conocimiento de la situación, el problema se viene gestando desde hace unos meses y comenzó con dos chicas de preparatoria que se peleaban por un chico.

Sin embargo, la situación se tornó violenta el miércoles 11 de septiembre, cuando se vio involucrada la madre de una de las jóvenes.

En el video, se escucha a la mujer decir que estaba defendiendo a su hija por razones que no se especificaron.

“¿Estás tratando de rociar con gas pimienta a una niña?“, se escucha decir a una de las adolescentes en el video, mientras que la mujer le responde que no le importaba, expresándose con un lenguaje inapropiado.

Momentos después, en la grabación se observa a la mujer rociando con gas pimienta al menos a una de las jóvenes y luego golpeando repetidamente a otros adolescentes.

Las estudiantes involucradas y sus padres ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que pidieron justicia.

“Unas chicas con las que habíamos discutido entraron y no nos acosaron, pero sí hablaron de nosotras, así que mi amiga se acercó dijo algo. Básicamente, dijo que iba a llamar a su madre para que nos denunciara“, dijo Jaylynn Danning, una de las estudiantes que fue atacada por la mujer.

“Nos reímos y pensamos que su madre no iba a venir, pero como 10 o 15 minutos después, su madre entró furiosa, gritándonos y procedió a rociarnos con gas pimienta a todas, a las tres”, agregó.

Otra de las jóvenes estudiantes declaró que sufrió lesiones que afectaron su capacidad para practicar deportes.

“Ahora tengo un esguince de segundo grado y juego al baloncesto. Esto realmente me duele. Me afecta no poder jugar con mis compañeros de clase”, expresó Jayla Johnson.

En el interior del restaurante estallaron múltiples peleas, donde se puede observar a la mujer cuando lanza puñetazos. En el incidente, todos los involucrados, menos la mujer, eran menores de edad.

“Todos los que intentaron ayudarnos también fueron rociados con gas pimienta, todos los que estaban allí. Si no eran trabajadores de Taco Bell, eran niños. Así que todos los demás que fueron rociados con gas pimienta también eran menores”, mencionó Audrey Baker, otra de las jóvenes atacadas.

“Nos sentimos mejor sabiendo que esta persona ya no está en las calles y no puede lastimar ni hacerle nada a otro niño”, dijo Vanessa Rodríguez, madre de una de las estudiantes que fue atacada.

Este lunes, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó que la mujer involucrada en el ataque con gas pimienta se encontraba bajo custodia de las autoridades y fichada con cargos que incluyen amenaza con un arma mortal.

