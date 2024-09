Only on Uber: conoce las funciones que llegarán a la app en 2025

Uber llevó a cabo este martes su evento anual “Only on Uber“, donde reveló las próximas funciones y mejoras que se implementarán en su app de transporte y su plataforma de entrega de comida, Uber Eats. En el evento, realizado en Washington D.C., la compañía destacó que estas innovaciones están diseñadas no solo para mejorar la experiencia de los usuarios, sino también para brindar mayor seguridad y facilidad a los conductores y repartidores que dependen de la plataforma diariamente.

Cabe destacar que Uber planea que todas estas funciones estén disponibles para los usuarios y conductores para finales del primer trimestre de 2025.

Nuevas funciones de seguridad

Verificación de identidad

Uber Verificado | Foto: Uber Crédito: Cortesía

Una de las principales novedades anunciadas fue la implementación a nivel nacional de la verificación de identidad de los usuarios. A partir de ahora, todos los conductores en los 50 estados de EE.UU. podrán identificar si un pasajero ha verificado su identidad mediante una insignia visible en la solicitud del viaje.

Uber había probado esta función en algunas ciudades de Estados Unidos y, tras recibir comentarios positivos de conductores, decidió extenderla a todo el país. Los pasajeros podrán verificar su identidad usando bases de datos de terceros, e incluso aquellos que sean miembros de CLEAR podrán obtener su insignia de “Verificado”.

Grabación de video

Otra función de seguridad que ahora estará disponible para todos los conductores es la grabación de video a través de la cámara del smartphone. Uber había lanzado esta opción como un programa piloto limitado el año pasado, pero su éxito ha motivado a la compañía a expandirla.

Esta función permite a los conductores grabar tanto audio como video de sus trayectos, lo que ofrece una capa extra de protección. Uber explicó que las grabaciones están encriptadas y solo pueden ser revisadas por Uber si el conductor decide enviarlas, garantizando así la privacidad de los pasajeros.

Experiencia mejorada para los conductores

Uber también presentó una serie de herramientas diseñadas para facilitar la experiencia de los conductores, sobre todo aquellos que utilizan vehículos eléctricos como los Tesla. Ahora, los conductores que poseen estos autos podrán conectar la pantalla de su vehículo directamente a la app de Uber, lo que les permitirá ver las rutas de manera más clara y evitar distracciones al conducir.

Asimismo, se anunció que los conductores que usen dispositivos iOS podrán aprovechar comandos de voz a través de Siri. Con esta integración, los conductores podrán realizar acciones en la app, como llamar al pasajero o iniciar la navegación, sin tener que quitar las manos del volante.

Otra función útil que comenzará a implementarse es la verificación de identidad con un código PIN. Los pasajeros deberán proporcionar un PIN al conductor para confirmar que están tomando el viaje correcto, lo que ayudará a prevenir confusiones y posibles inconvenientes.

Mejoras adicionales

Usuarios invitados

Una de las situaciones que generan más estrés para los conductores es la confusión cuando el pasajero no es la misma persona que solicita el viaje. Para solucionar este problema, Uber permitirá a los conductores comunicarse directamente con el pasajero, incluso si esta persona no tiene la aplicación de Uber instalada. Esta mejora busca facilitar la coordinación entre conductores y usuarios en situaciones donde una tercera persona reserva el viaje.

Transparencia en las ganancias de los conductores

Uber | Foto: Uber

Para hacer que las ganancias sean más transparentes, Uber añadió una función que mostrará a los conductores exactamente cómo se distribuye el dinero que paga el usuario por un viaje.

Esta nueva herramienta ayudará a que los conductores entiendan mejor qué porcentaje se destina a impuestos locales y seguros de automóvil comercial, una obligación en los 50 estados que Uber cubre en nombre de los conductores.

Rediseño de la app para conductores

La compañía también anunció el rediseño de la app Uber Driver, su primer cambio significativo desde 2018. Este nuevo diseño busca facilitar la navegación de la app para que los conductores puedan planificar mejor su tiempo y aceptar viajes de manera más eficiente. La pantalla de inicio se ha actualizado para ofrecer una guía clara sobre los mejores momentos para conectarse, y las secciones de “Ganancias” y “Buzón” ahora estarán más accesibles con solo un toque.

El evento “Only on Uber” demostró que la compañía continúa invirtiendo en mejorar la seguridad y experiencia tanto de conductores como de pasajeros. Las nuevas funciones, que incluyen la verificación de identidad, grabación de video y mejoras en la app, refuerzan el compromiso de Uber de ofrecer una plataforma más segura y justa. Con estos avances, la empresa busca consolidarse como la opción preferida para millones de conductores y repartidores en todo el mundo.

