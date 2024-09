Rodri amenaza con huelga de jugadores por las exigencias del calendario

El malestar dentro del gremio de futbolistas a consecuencia de los cada vez más exigentes calendarios que tienen que afrontar cada temporada sigue creciendo al punto de que Rodri asegurara este martes que la idea de una eventual huelga de parte de los jugadores está sobre la mesa.

El mediocampista español del Manchester City tocó el tema mientras que se prepara para disputar este miércoles el primer partido de la nueva edición de la renovada Champions League en la que se verán las caras ante el actual campeón de la Serie A, el Inter de Milán, en el Etihad Stadium.

“Sí, creo que estamos cerca de eso”, soltó enfático sobre una posible huelga el jugador que viene de una pasada campaña en la que ganó la Premier League con los Citizens y la Eurocopa Alemania 2024 con la Selección de España en un claro ejemplo de la gran cantidad de partidos que disputan en una temporada.

No es la primera vez que el español Rodri se pronuncia en contra de la gran cantidad de partidos que les toca disputar temporada tras temporada. Crédito: ADAM VAUGHAN | EFE

Rodri, quien se encuentra entre los finalistas para el Balón de Oro 2024, señaló que esta postura no es algo personal sino que es un sentimiento que abarca a una gran cantidad de jugadores que cada vez se ven más afectados con los intensos calendarios de juego que aumentan cada temporada.

“Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción”, dijo el español que agregó que por ahora no hay una decisión tomada con respecto a ese tema.

“No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos”, apuntó el mediocampista de 28 años que la pasada temporada disputó un total de 63 encuentros entre el Manchester City y la Selección de España.

Rodri junto al resto de sus compañeros durante una práctica de cara al partido de la Champions League que disputarán este miércoles ante el Inter de Milán. Crédito: ADAM VAUGHAN | EFE

La FIFPRO levantó la voz

El sindicato mundial de jugadores publicó un informe este mes en el que hablan del incremento en la cantidad de juegos que han venido experimentando los futbolistas en la actualidad con respecto a lo que ocurría hace ya varios años.

De acuerdo con el informe publicado Jude Bellingham, estrella inglesa del Real Madrid, ha disputado el doble de minutos de juego a sus 21 años a los que tuvo, a esa misma edad, David Beckham. Una situación que apunta a seguir “empeorando” las próximas temporadas con los incrementos de torneos.

El guardameta brasileño del Liverpool, Allison Becker, también se pronunció recientemente en la misma línea que Rodri sobre su preocupación a la gran exigencia física a la que son sometidos los principales protagonistas del fútbol.

“Nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre jugar más partidos. Quizás nuestra opinión no importa, pero todo el mundo sabe lo que pensamos de jugar más. Todos están cansados de eso”, aseguró el brasileño.

