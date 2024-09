AMLO reta a García Luna para que presente las pruebas de sus presuntos nexos con el narcotráfico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a que presente las pruebas de los presuntos vínculos del mandatario mexicano con el narcotráfico.

“Un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años desde el 89 a la fecha, ¿cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo si era su trabajo y si yo era opositor?, ¡claro que me espiaba!”, señala.

“Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios, es muy sencillo, que los de a conocer, él tiene todo, por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes, es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo”, aseguró.

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, López Obrador respondió así a la carta difundida por los abogados de García Luna donde se señala que existen supuestas ligas con el narcotráfico y que están presuntamente fundamentadas con las revelaciones hechas también en una carta por Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras su captura.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

El mandatario mexicano insistió en desafiar a Genaro García Luna para que presente las pruebas y solicite ayuda de medios de comunicación, periodistas u organismos de Estados Unidos que trataron con él en su momento cuando lideró la ‘guerra contra el narco’ durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

“A mi, mi carrera de décadas como dirigente, he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido, entonces es muy sencillo, que presente las pruebas (García Luna), que hable con Anabel (Hernández) si él no las tiene la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pide a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer dos veces, que vaya con los editores del New York Time, con el Washington Post y para que no falle, que vaya al departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos”, expresó.

“Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna, el primero que debería de estar defendiendo es (Felipe) Calderón. Si como dice él es inocente, por qué no Calderón lo defiende, luego los que los premiaron, la embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos”, dijo.

“Van a perder su tiempo, van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias, y repito la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones, la política y el poder es humildad, es un apostolado y tiene uno que actuar uno con principios con ideales si no lo destruyen a uno por completo”, precisó.

El jefe del ejecutivo mexicano descartó acciones contra García Luna, declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico, por lo que podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua el próximo 9 de octubre.

