En carta pública Genaro García Luna acusa a AMLO de nexos con el narco y a fiscales de avalar “complot” en su contra

NUEVA YORK.- A poco menos de un mes de que reciba sentencia en la Corte de Distrito Este de Nueva York, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, acusó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y a sus “operadores” de nexos con el narcotráfico y señala a fiscales de avalar un “complot” en su contra.

“Sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en NO corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo la sentencia”, lamentó García Luna.

La carta de cuatro páginas, de la que este diario recibió una copia y verificó su origen con el equipo de abogados de García Luna, el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón lanza acusaciones citando el “conocimiento público”.

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA, los contactos, videos, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”, dice García Luna.

Luego afirma que esos nexos fueron, precisamente, con los testigos que participaron en el juicio en Brooklyn, donde fue hallado culpable por narcotráfico.

“[Esos contactos] en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al Presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, dice García Luna.

Durante el juicio, César de Castro, abogado de García Luna, cuestionó a Jesús “El Rey” Zambada, sobre dinero presuntamente entregado a López Obrador. El hermano de Ismael “El Mayo” Zambada dijo que él no había hecho tales afirmaciones, tras lo cual el juez Brian Cogan ordenó detener ese argumento.

A pesar de ello, García Luna mantiene sus dichos sobre los nexos de narcotraficantes y López Obrador, pero ahora suma la carta hecha pública por el abogado de “El Mayo” Zambada, donde supuestamente se exponen los nexos del actual gobierno con el narcotráfico, aunque esa carta sólo afirma que el día de su supuesto secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada ‘Mayo Zambada’, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico”, dice García Luna.

‼️Para quienes me preguntan sobre la carta de Genaro García Luna en la que acusa a AMLO y a sus "operadores" de nexos con líderes de cárteles.

1. Es real, escrita por él, confirmado por con el equipo de abogados.

— Jesús García 🐦 (@JesusGar) September 17, 2024

El exfuncionario, quien creció profesionalmente desde el gobierno de Vicente Fox, incluso menciona la reciente Reforma Judicial en México como parte de un complot, citando todavía la carta de “El Mayo” Zambada.

“[Ahí se expresa] la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (Jueces, Magistrados, Ministros, Corte) cuyos principales beneficiarios son los criminales”, dice. “Hechos ratificados con la pausa-suspensión de las relaciones oficiales entre México y EUA decretada por el actual Presidente de México debido a la postura de EUA ante los hechos”.

La queja sobre el juez Cogan

El 9 de octubre es la sentencia a García Luna, quien podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos de narcotráfico, incluido liderar una organización criminal durante un largo periodo.

En su carta, el exfuncionario de Felipe Calderón criticó incluso al juez Brian Cogan de no permitir una audiencia sobre la moción de su defensa.

“En la segunda ocación (sic) el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocación NO se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonios de los testigos y NO se solicitaron los audios, en consecuencia NO se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonios, ni audios”, dijo García Luna. “Con estas condiciones se resolvió negar la mosion (sic) hecha por la defensa para un nuevo juicio”.

Tras la sentencia, García Luna puede presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, aunque casos federales de este tipo tienen muy bajas probabilidades de ser revertidos.

En su último argumento en contra de García Luna, el juez Cogan incluso señaló que el acusado lideró un complot para pagar hasta $2 millones de dólares a testigos a su favor.