Masacre en Colorado: Familia del tirador pensó que su hijo estaba poseído por un espíritu maligno

Los familiares del hombre acusado de matar a 10 personas en una tienda de comestibles en Boulder, Colorado, presentaron su testimonio durante el juicio por la masacre cometida en 2021.

Uno de los que habló fue Moustafa Alissa, padre del autor del ataque, Ahmad Alissa, quien compartió impactantes detalles sobre la salud mental de su hijo al señalar que, antes del tiroteo, había llegado a creer que el joven de 25 años podría estar poseído por un espíritu maligno.

Hablando a través de un traductor árabe en el tribunal, Moustafa recordó un momento previo al ataque, cuando despertó en medio de la noche para ir al baño y en ese momento su hijo le dijo que fuera a hablar con el hombre que estaba en su habitación, por lo que caminaron juntos hacia la recámara, pero no había nadie más allí.

“Pensamos que probablemente estaba poseído por un espíritu o algo así”, afirmó el hombre.

Ahmad Alissa también comenzó a decirles a los miembros de la familia que tenía miedo de que lo estuvieran siguiendo. Su madre, Khadija Alhidid, también hablando a través de un traductor, detalló que su hijo le mencionó que pensaba que la gente lo estaba persiguiendo.

“Él decía, la gente me está persiguiendo, el FBI me está persiguiendo”, dijo la mujer al jurado. “Yo le decía, hijo mío, no tenemos nada, ningún problema con nadie, pero él decía, el FBI me está persiguiendo. No sé qué quieren”.

Sufría acoso por su nombre y religión

Al hablar de ese sentimiento de persecución, su padre dijo que en una ocasión Alissa puso una cinta en su teléfono porque pensaba que la gente lo estaba vigilando a través de su teléfono.

“En un momento, rompió la llave del auto porque dijo que había un chip dentro de la llave”, aseguró, agregando que su hijo le decía: “Estas personas están tratando de escucharme, de verdad que lo están haciendo. Y también para rastrear mi ubicación y venir a matarme”.

Estas son las primeras declaraciones públicas de la familia del tirador, tres años y medio después del ataque masivo, en donde revelaron también la educación inmigrante de Alissa, la cual fue bastante típica en Denver y los suburbios occidentales, pero que después de la escuela secundaria su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente.

Antes de graduarse de la escuela secundaria Arvada West en 2018, Ahmad Alissa, que nació en Siria, era mayormente educado y amable con su familia, dijeron sus padres y hermanos al jurado.

Sufría acoso por su nombre y religión, pero en ese momento habló con sus padres al respecto. Estaba en el equipo de lucha libre y se graduó a tiempo, pero cuando estaba en el último año comenzó a alejarse de la mayoría de sus amigos.

Posteriormente se inscribió en la Universidad de Colorado en Denver y luego en un colegio comunitario, aunque nunca acudió a una clase en ninguno de los dos lugares.

Diagnóstico de esquizofrenia

El acusado aparentemente le dijo a las autoridades que no iba a clases porque sus padres no se lo permitían, pero sus padres dicen que nunca le prohibieron ir a la escuela.

Ahmad Alissa ahora enfrenta más de 100 cargos por abrir fuego en una tienda King Soopers el 22 de marzo de 2021 y matar a 10 personas, incluido un oficial de policía de Boulder.

Fue diagnosticado con un caso severo de esquizofrenia después del ataque y, hasta hace poco, no había sido considerado competente para ir a juicio. Su defensa argumenta que, debido a su enfermedad mental, no era capaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento del tiroteo, y por lo tanto, debería ser declarado inocente.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que, a pesar de su diagnóstico, Ahmad sabía lo que hacía. Destacan la planificación y la investigación que llevó a cabo antes del ataque como prueba de su capacidad mental.

Los psicólogos forenses que lo evaluaron concluyeron que, aunque las voces en su cabeza pudieron haber influido en su comportamiento, Ahmad no experimentó alucinaciones que lo incapacitara de comprender la naturaleza de sus actos.

