Paulie Malignaggi critica a Berlanga por estar muy feliz tras perder con Canelo

Paulie Malignaggi, analista de boxeo, criticó que Edgar Berlanga estuviera demasiado feliz después de perder con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la pelea que ambos protagonizaron el pasado fin de semana en Las Vegas.

En un análisis en ProBox TV sobre la pelea, Malignaggi explicó que Berlanga no debería celebrar porque no hizo lo suficiente para intentar ganarle a Canelo Álvarez y solo se dedicó a sobrevivir para terminar el duelo en pie.

“No tengo problema con que Berlanga se cotice más, pero tienes que dejar que sean otras personas quienes te den el crédito por una victoria moral. No puedes estar tan feliz por una derrota. Para mí, estaba excesivamente feliz para ser un boxeador que solo ganó uno o dos rounds en la pelea y que nunca intentó ganarla. Así que veremos si hay un cambio de mentalidad la próxima vez que se ponga a prueba a este nivel. Me pregunto si un muchacho que piensa así es capaz de cambiar esa mentalidad”, dijo.

Edgar Berlanga resistió los 12 asaltos contra Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Creo que él (Berlanga) y Mbilli sería una pelea divertida. Creo que él y Munguía sería una pelea divertida. No sé si él está listo para Plant todavía porque él mostró una velocidad diferente y realmente puede derrotarte como en la pelea con McCumby. Tampoco había visto ese lado de Plant. Me gustaría ver a Berlanga contra un peleador hambriento como Mbilli, como Pacheco. Es hora de que veamos si Berlanga tiene esa furia. No vi ese instinto asesino en la pelea contra Canelo. Vi a un tipo que estaba feliz de sobrevivir la distancia y nunca tratar de ganar la pelea”, añadió.

Antes de la pelea, Edgar Berlanga y Canelo Álvarez aseguraron que noquearían al otro, pero ninguno pudo lograrlo. El mexicano en el tercer round mandó a la lona al boricua con un gancho de izquierda y casi consigue terminarlo, pero The Chosen One se recuperó y pudo seguir.

Ambos peleadores brindaron una buena actuación al público presente en el T-Mobile Arena en Las Vegas y, para sorpresa de todos, Berlanga aguantó los 12 rounds ante el mexicano. Al final los jueces marcaron la victoria para el campeón unificado de peso supermediano por 117-110, 118-109 y 118-109.

Tras el combate Edgar Berlanga y Canelo Álvarez dejaron las diferencias atrás y se elogiaron mutuamente. De hecho, en la conferencia de prensa el boricua resaltó que debió haber presionado más y lamentó no haber podido ganar.

Edgar Berlanga cayó en el tercer asalto tras comerse la finta de Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Por ahora el mexicano aseguró que se tomará un descanso y después pensará en quién podría ser el próximo, mientras que el puertorriqueño tiene planeado volver en febrero y Jaime Munguía es una de sus opciones.

Edgar Berlanga, de 27 años, no pudo destronar al campeón mexicano y perdió su invicto en el deporte. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

