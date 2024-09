Presidente de LaLiga da la razón a Rodri con una posible huelga de jugadores

Hoy en día se está haciendo cada vez más común el pensar que una eventual huelga de jugadores podría llegar al mundo del fútbol profesional. Las declaraciones de Rodri, actual jugador del Manchester City y de la Premier League de Inglaterra, así como también internacional con la Selección Nacional de España, han causado un revuelo sin lugar a dudas y muchas opiniones, lo que ha encendido las alarmas por el amplio calendario de partidos y con contadas fechas libres para el descanso.

La opinión de uno de los mejores jugadores de la actualidad, se ha visto apoyada por una voz de gran peso como lo es Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien a su llegada al Sevilla para participar en el World Football Summitt, habló y dio la razón a Rodri por sus comentarios por el actual calendario del fútbol profesional.

Javier Tebas bastante consciente de la temática

“Yo creo que tiene razón con la huelga de futbolistas. Hay una acumulación de partidos. Él lo dice por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores que sufren ese tema, pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes y los 1.000 clubes restantes”, comentó el directivo a su llegada a la ciudad antes mencionada.

“Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero que no sea para quitar clubes a las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista y se reestructuren todas las fechas, bienvenida sea. Algo tiene que pasar”, aseguró Tebas, que también contó que FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas, tiene bastante clara las intenciones de los jugadores.

“Nosotros acudiremos a las vías legales que correspondan, pero si el sindicato los jugadores creen que deben acudir a una huelga por ese concepto, que ya lo hemos hablado con ellos… La sobresaturación de partidos no es un problema de 80, 100, jugadores, es mucho mayor. Está afectando a toda la industria. Los jugadores que no compiten en competiciones europeas o Mundiales, si siguen ese criterio, se van a quedar con menos ingresos. Ahí estaremos apoyando”, dejó por sentado Javier Tebas.

“Los jugadores que no compiten en competiciones europeas o Mundiales, si siguen ese criterio, se van a quedar con menos ingresos”.

Las intenciones de los jugadores no son chiste

Las palabras de Tebas van en la misma línea del discurso que ha tenido David Aganzo, presidente de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y de FIFPro, quien tuvo una participación en Radio Marca: “No es la primera vez que hay una queja generalizada. Es un calendario excesivo. Está muy bien el negocio, pero la salud de los futbolistas está por encima. El calendario es el problema real. Más que aumentar las plantillas es elegir bien las competiciones. Es un no parar. Lo de Rodri ha puesto en alerta a la gente. Rodri dice lo que sienten los futbolistas. El momento en el que no podemos más ha llegado ya”.

“Si le preguntas a cualquier jugador, te dirá que es una opinión general entre los futbolistas, no es sólo la opinión de Rodri”. “Si esto continúa así, llegado el momento no tendremos otra opción. No sé qué va a pasar, pero en todo caso es algo que nos preocupa porque somos los que lo sufrimos”, añadió. A comienzos de este mes, el sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, reclamó medidas de protección para los jugadores, sometidos a una excesiva carga de trabajo en un calendario que no deja de ampliarse.

Las palabras de Rodri que dieron la vuelta al mundo

“Sí, creo que estamos cerca de ello”, fue la respuesta del centrocampista español al ser cuestionado en la víspera del debut en la temporada actual en la Champions League del Manchester City (contra el Inter de Milán), por la posibilidad de una eventual huelga de jugadores ante el aumento de partidos, lo que sin duda alguna puede llegar a tener repercusión en los jugadores y especialmente en la salud y rendimiento de los mismos.

Sigue Leyendo: