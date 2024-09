Carlos Vela deja casi cerrada la puerta de volver a jugar con México

Carlos Vela regresa al fútbol con el LAFC de la MLS tras un corto retiro. Sobre su vuelta al balompié, el delantero mexicano dejó casi cerradas las puertas de volver a jugar con la selección de México.

Vela destacó que no se siente listo para jugar aún y cree que es momento de las nuevas generaciones.

“Pues ahorita no estoy para jugar en ningún lado, son temas diferentes, situaciones diferentes, problemas diferentes, si les quieren llamar así, cosas que sucedieron en otros momentos. Siempre lo he dicho, es momento de nuevas generaciones, que den un paso adelante, ese rol que teníamos nosotros, que ayuden a la selección, que lleven a la selección a donde nosotros no pudimos”, comentó.

Carlos Vela vistió la camiseta de México por última vez en el Mundial de Rusia 2018 donde cayeron ante Brasil 2-0 en los octavos de final.

El delantero del LAFC fue honesto y destacó que ni él mismo es capaz de decir que está para jugar con el Tri y que para que pueda pensarlo, “deben pasar muchas cosas”.

“Conmigo o sin mí llegamos al mismo lugar, no es que me extrañen o no me extrañen, es de momentos, en este momento no sé sí estoy para decirte que puedo jugar con la selección. Para poder pensar en eso, tendrían que pasar muchas cosas”, dijo Carlos Vela, en su regreso oficial como jugador del LAFC.

Carlos Vela quiere a Antoine Griezmann en el LAFC

El mexicano Carlos Vela, presentado este miércoles como nuevo jugador de Los Ángeles FC, manifestó el deseo de que algún día su amigo francés Antoine Griezmann, jugador del Atlético Madrid, fiche por el equipo angelino y destacó que al delantero le gusta mucho el estilo de vida estadounidense.

“Juegue o no juegue con él siempre vamos a tener buena relación, es lo bueno del fútbol. Espero que algún día venga aquí, que pueda ser parte de esta liga, este club”, dijo Vela, que regresó al LAFC tras salir del club el pasado diciembre y tomarse unos meses de pausa, lejos del fútbol.

