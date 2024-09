Creadores de Palworld sorprenden con su respuesta a la demanda de Nintendo

El estudio de videojuegos Pocketpair, creador de Palworld, se encuentra en el centro de una disputa legal con Nintendo y The Pokémon Company tras ser demandado por supuesta infracción de patentes.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Tokio el 18 de septiembre de 2024, alega que Palworld infringe múltiples derechos de propiedad intelectual de Nintendo, lo que ha provocado una solicitud de compensación por daños y un mandato de cese de las actividades relacionadas con el juego por parte de Pocketpair.

Las similitudes que despertaron sospechas desde el lanzamiento

Desde su estreno, Palworld fue comparado ampliamente con la franquicia Pokémon, dado que su estilo de juego y sus personajes, conocidos como “Pals”, guardan una evidente similitud con las criaturas de la popular saga de Nintendo.

Jugadores y expertos en la industria notaron estas similitudes casi de inmediato, destacando que el juego combina la captura de criaturas con un enfoque adicional en el uso de armas de fuego. Este detalle hizo que algunos lo apodaran “Pokémon con armas”, lo que amplificó la polémica en torno a su originalidad.

A pesar de que muchos en la comunidad esperaban una respuesta legal por parte de Nintendo, la empresa había mantenido silencio hasta ahora, limitándose previamente a enfrentar modders que creaban personajes de Pokémon dentro de Palworld. Don McGowan, ex director legal de The Pokémon Company, llegó a declarar públicamente que Palworld era “una copia” cuando el juego llegó al mercado, pero Nintendo no había actuado hasta el reciente anuncio de la demanda.

¿Cuál es la postura de Pocketpair ante la demanda?

Pocketpair, por su parte, ha expresado su desconcierto ante la decisión de Nintendo de proceder con acciones legales. A través de declaraciones públicas, la empresa ha indicado que no comprenden las razones detrás de la demanda, insistiendo en que no buscan imitar a Pokémon. Sin embargo, para muchos observadores, esta acción de Nintendo era inevitable dada la clara inspiración que Palworld parece tomar de la longeva franquicia.

A pesar de que la demanda se acaba de presentar, los expertos legales y seguidores de la industria han señalado que la naturaleza del reclamo de Nintendo tiene fundamentos sólidos. Los videojuegos que infringen patentes relacionadas con mecánicas o diseños originales están expuestos a este tipo de querellas, sobre todo cuando se trata de franquicias tan populares y protegidas como Pokémon. La demanda busca frenar cualquier uso no autorizado de las patentes de Nintendo, al tiempo que protege el valor de su propiedad intelectual, en la que ha trabajado durante décadas para desarrollar.

El futuro de Palworld se encuentra ahora en manos del sistema legal japonés, y el resultado de esta demanda podría no solo afectar el futuro del juego, sino también sentar un precedente importante en la industria sobre la manera en que los desarrolladores pueden abordar la creación de títulos inspirados en otras franquicias sin violar los derechos de propiedad intelectual.

Con esto en mente, la controversia entre Pocketpair y Nintendo no parece que se resuelva fácilmente. Si la demanda procede con éxito, podría significar el fin de Palworld en su forma actual, o al menos llevar a cambios significativos en su diseño para evitar más conflictos legales con Nintendo.

