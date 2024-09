David Benavídez quiere pelear con Crawford en 168 libras

David Benavídez, campeón interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que le gustaría enfrentar a Terence Crawford en las 168 libras y explicó la razón.

En una entrevista con Organikally, Benavídez expresó que siempre ha querido conseguir esta pelea porque quiere vengar la derrota que sufrió su hermano José Benavídez Jr. a manos de Crawford en 2018.

“Sí, he estado queriendo conseguirlo (sobre el deseo de vengar la derrota de su hermano). Me encantaría conseguirlo, pero no creo que llegue a las 168. Ya ni siquiera estoy en las 168, pero me encantaría pelear o incluso hacer sparring con Crawford”, dijo.

Terence Crawford es campeón interino de 154 libras de la OMB. Crédito: John Locher | AP

El hermano del Monstruo Mexicano subió al ring en octubre de 2018 con Terence Crawford fue noqueado en el asalto número 12 de una pelea competitiva en Omaha, Nebraska, ciudad natal del doble campeón indiscutido.

Un posible enfrentamiento entre Crawford y Benavídez es muy poco probable por la diferencia de tamaño y peso entre ambos. Además, el estadounidense ha dejado muy claro que la única pelea que le interesa en el peso supermediano es con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y está haciendo lo posible para conseguir que el tapatío acepte el reto.

Por los momentos, David Benavídez se está preparando para defender por primera vez su título interino de las 175 libras el 14 de diciembre posiblemente en Los Ángeles y aún no se sabe quién podría ser su próximo rival.

El mexoamericano es el retador oficial del CMB en la categoría y, de ganar, peleará con el vencedor del duelo que definirá al campeón indiscutido entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk y debutó con éxito en las 175 libras. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

