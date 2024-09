Terence Crawford está seguro de que le ganaría a Canelo

Terence Crawford sigue insistiendo en una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y está muy seguro de que le ganaría al mexicano en una posible pelea entre ambos por el campeonato unificado de las 168 libras.

En una entrevista con TMZ Sports, Crawford expresó que un enfrentamiento con Canelo Álvarez sería electrizante a pesar de la diferencia de tamaño entre ambos y le dejó claro al tapatío que está listo para enfrentarlo si decide aceptar el desafío.

“Canelo es más grande que yo y más fuerte que yo. Ambos estamos cediendo algo, pero ambos estamos ganando algo al mismo tiempo. No lo sé. Canelo tiene su propia agenda que quiere manejar. Entonces, lo que sea que decida hacer, es cosa suya. Pero si decide venir por la vía de Crawford, estaremos listos”, dijo.

Canelo Álvarez está abierto a pelear con Terence Crawford si le pagan lo suficiente. Crédito: John Locher | AP

“Si decide venir a mi encuentro y él y yo subimos al ring, sería una pelea electrizante. No será como ninguna otra que haya peleado recientemente, y creo que sería una pelea muy disputada para los dos. Por supuesto que le ganaría. No tengo ninguna duda de que le ganaría a cualquiera con el que suba al ring”, agregó

De acuerdo con una gran parte de los expertos en el deporte, el pronóstico es que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe descartó que este duelo suceda y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Turki Alalshikh sigue interesado en hacer la pelea de Terence Crawford y Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Terence Crawford no se mostró muy contento al conocer la decisión del mexicano de no aceptar la oferta y poner excusas para no enfrentarlo. El estadounidense cree que esto se debe a que Canelo Álvarez lo ve como una amenaza a su legado. Por ello, Alalshikh le ofreció otras peleas, pero el campeón de 154 libras de la AMB solo quiere subir al ring con el tapatío.

Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

