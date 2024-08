Terence Crawford dice que es una amenaza para Canelo y por eso pide tanto dinero

Terence Crawford expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, ha puesto tantas excusas porque lo ve como una amenaza para su legado y por eso quiere $150 millones de dólares para poder aceptar la pelea.

En una entrevista en el canal de Youtube de Sean Zittel, Crawford cree que Canelo Álvarez no quiere arriesgarse a perder con un boxeador como él por lo que podrían pensar sus fanáticos, aunque dice que lo vencería fácilmente, y eso le demuestra el respeto que le tiene.

“Canelo ha estado haciendo su propio peso pactado durante años. Canelo peleó con un Mayweather más pequeño, Canelo peleó con un Amir Khan más pequeño. Peleó con Jermell Charlo. Y estoy seguro de que no ganó tanto dinero con todos ellos, excepto Mayweather, incluso con Berlanga en este momento, como lo haría conmigo… tiene todas estas excusas por las que no quiere pelear conmigo. Es una locura y me hace reír con todas las payasadas que Canelo está haciendo y diciendo en los medios. Todo eso sobre el tamaño, que no recibirá ningún crédito y todo ese tipo de cosas, pero Canelo ha peleado con tipos más pequeños toda su carrera”, dijo.

Canelo Álvarez dejó claro que él no quiere la pelea con Terence Crawford. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Si todo se trata de negocios, entonces estás haciendo buenos negocios… Si soy un trabajo fácil, deberías aceptar todo el dinero que te está ofreciendo (Turki Alalshikh). Pero él quiere $200 millones (de dólares) por Benavídez y quiere $150 millones por pelear conmigo. Así que eso me deja claro que soy una amenaza para él. Soy una amenaza para él, soy una amenaza para su legado, porque sería una locura que un tipo que comenzó en 135 libras llegue hasta 168, tu peso, sin un peso pactado ni nada de eso, y te destrone”, agregó.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tenía pensado que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y el tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagan $150 millones de dólares.

El jeque confirmó el pasado fin de semana que le había enviado una oferta considerable al mexicano, pero este negó haberla recibido. Alalshikh había expresado que estaría feliz de organizar la pelea si el campeón de cuatro divisiones no exageraba con la cantidad, pero ahora descartó que este duelo suceda y se han estado provocando.

Una gran parte de los expertos en el deporte predecían que Bud estaría en desventaja y no podría derrotar al tapatío, otros opinaban que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

Turki Alalshikh ya no está interesado en una pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Por ahora, Canelo Álvarez está enfocado en el enfrentamiento con Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas por el campeonato unificado de las 168 libras porque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó del título al no pelear con William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh acusa a Canelo de buscar peleas fáciles porque tiene miedo

· Canelo Álvarez advierte a Alalshikh: Si quiere trabajar conmigo será a mi manera

· Canelo Álvarez pide $150 millones de dólares para pelear con Crawford