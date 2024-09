El Vasco Aguirre no descarta a Carlos Vela y Memo Ochoa

Javier “Vasco” Aguirre no descartó que los veteranos mundialistas Carlos Vela y Guillermo Ochoa, puedan formar parte de la selección de México en un futuro próximo, aunque reconoció que para tal motivo deberán mostrar ganas de vestir la camiseta del combinado azteca.

En la conferencia de prensa realizada en el estadio Cuauhtémoc con motivo de los detalles oficiales del juego del próximo 12 de octubre en que enfrentarán al Valencia de España como parte de la segunda fecha FIFA en la que estará al frente del Tricolor, Aguirre añadió detalles sobre el tema de Vela y Ochoa.

“La verdad no le cierro las puertas a nadie, si los futbolistas son mexicanos por nacimiento o por naturalización, no me fijo en otras cosas, más que solamente que estén en buen momento y que quieran estar en la selección, es una condición, pero sobre todo que muestran orgullo por la selección. Me da gusto que Carlos vuelva, es mexicano, nos ha dado muchas alegrías, tiene talento, están las puertas abiertas para y para cualquiera”.

Con respecto a Ochoa expuso que la edad no es obstáculo, y en este sentido, si sigue estando en perfectas condiciones, tendrá los mismos derechos para competir: “Es lo mismo que con vela, si tienen ganas de seguir tiendo la camiseta nacional y están en buen momento. No los podemos descartas, son mexicanos y tienen los mismos derechos y oportunidades. “.

Aguirre en más detalles del primer juego de la fecha FIFA de octubre, donde también enfrentarán a Estados Unidos tres días después de que encaren al Valencia en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el “Vasco” expuso que se esperan caras nuevas para esta nueva convocatoria

“Son partidos de preparación y si habrá gente nueva que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego, dentro de la cancha ya tenemos a todos muy vistos, como son ellos, su conducta, pero quiero ver lo que hacen los jóvenes en los 365 días, como es su día a día y me interesa que los jóvenes sepan dónde están parados “.

Orgulloso de que México vuelva a jugar en casa

El técnico de México dijo que mientras el seleccionado este a su cargo y exista la oportunidad de jugar y rival sea de importancia, no le interesa si es club o selección, ya que en estos momentos la prioridad es preparar lo mejor posible y dotar de actividad al equipo mexicano, tal como pasó en el 2001 cuando enfrentaron al AC Milán

Javier Aguirre en la conferencia de prensa para anunciar los detalles del duelo vs. Valencia del próximo 12 de octubre en el estadio Cuauhtémoc de Puebla estuvo acompañado por autoridades del gobierno poblano y por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Ivar Sisniega. Crédito: Imago7

“Enfrentamos al Milán, dirigido por Carlos Ancelotti en Nueva York, y creo que los equipos están más conjuntados y en este sentido el Valencia será un rival muy complicado, ya que los he enfrentado como jugador y como entrenador, son un cuadro de mucho respeto que encararemos lo mejor posible para que la gente que asista al estadio Cuauhtémoc, se vaya contenta”.

“El Valencia es un rival de mucha tradición, tuve la oportunidad de estar 15 años en España y es uno de los equipos top de España, tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena cantera, vamos a tener un bonito duelo y esperemos que la gente nos acompañe”, destacó el entrenador en la conferencia de prensa en el estadio Cuauhtémoc.

En la misma, también mostró su alegría por regresar a jugar a México y sobre todo en la ciudad de Puebla: “Es un honor volver a casa, volver a Puebla, es fantástico, insisto, para nuestra selección, que prometo, nos vamos a entregar, que la gente se vaya satisfecha, que salga orgullosa de su equipo después de que se haya dejado el alma. Porque no concibo el fútbol si no hay entrega, empatía con la afición. Insisto que la gente esa noche venga y que no importa el rival“.

